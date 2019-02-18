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18 февраля 2019, 18:05



На поддержку норильского приюта для животных «Даря надежду» пойдёт 97 440 рублей.

Напомним, Форум социальных технологий прошёл в Норильске 14 и 15 февраля. Мастер-классы, предшествовавшие форуму, выставка современных художников, открывшая предфорум 14 февраля, лекции, интерактивные зоны и встреча с различными спикерами в рамках основной программы форума: два дня для норильчан были максимально насыщенными и информационно, и эмоционально. Казалось, что воздух искрился от обилия идей, которые генерировали участники форума и его гости. Спектакль «Путевые заметки» Андрея Урганта о волонтёрах «Норникеля» родился из проектов участников программы «Комбинат добра». В рамках программы добровольцы корпоративного движения помогают детям, ухаживают за больными и престарелыми людьми, кормят бездомных животных, проводят экологические и патриотические акции. Взяв за основу самые интересные свои похождения и истории, волонтёры решили создать спектакль, его художественным руководителем по приглашению «Норникеля» стал известный российский артист Андрей Ургант. До начала спектакля на небольшом брифинге для норильских СМИ сам Андрей Ургант, в частности, отметил, что волонтёры компании - очень талантливые люди с открытой душой. «У этих ребят нет театрального образования, но есть огромное искреннее желание сделать мир лучше. Чем они занимаются, как им удаётся реализовать свою идею - всё это ребята раскрывают доступными им театральными и сценическими средствами. В спектакле много разных жанров: и литературный монтаж, и пантомима. Постановка включает шесть реальных историй. Одна из самых щемящих - о больничных клоунах и их подопечных. Безусловно, отклик в сердцах зрителей вызывает каждая история. Выступления волонтёров в Красноярске и Москве это подтвердили», - сказал артист и режиссёр. Фото Марины Пешковой

Просмотров:307 Средства были выручены от продажи билетов на благотворительный спектакль «Путевые заметки» Андрея Урганта о волонтёрах «Норникеля» в рамках Форума социальных технологий «Город – это мы!».Напомним, Форум социальных технологий прошёл в Норильске 14 и 15 февраля. Мастер-классы, предшествовавшие форуму, выставка современных художников, открывшая предфорум 14 февраля, лекции, интерактивные зоны и встреча с различными спикерами в рамках основной программы форума: два дня для норильчан были максимально насыщенными и информационно, и эмоционально. Казалось, что воздух искрился от обилия идей, которые генерировали участники форума и его гости.Спектакль «Путевые заметки» Андрея Урганта о волонтёрах «Норникеля» родился из проектов участников программы «Комбинат добра». В рамках программы добровольцы корпоративного движения помогают детям, ухаживают за больными и престарелыми людьми, кормят бездомных животных, проводят экологические и патриотические акции.Взяв за основу самые интересные свои похождения и истории, волонтёры решили создать спектакль, его художественным руководителем по приглашению «Норникеля» стал известный российский артист Андрей Ургант.До начала спектакля на небольшом брифинге для норильских СМИ сам Андрей Ургант, в частности, отметил, что волонтёры компании - очень талантливые люди с открытой душой.«У этих ребят нет театрального образования, но есть огромное искреннее желание сделать мир лучше. Чем они занимаются, как им удаётся реализовать свою идею - всё это ребята раскрывают доступными им театральными и сценическими средствами. В спектакле много разных жанров: и литературный монтаж, и пантомима. Постановка включает шесть реальных историй. Одна из самых щемящих - о больничных клоунах и их подопечных. Безусловно, отклик в сердцах зрителей вызывает каждая история. Выступления волонтёров в Красноярске и Москве это подтвердили», - сказал артист и режиссёр.Фото Марины Пешковой