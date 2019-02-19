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19 февраля 2019, 09:40



В публичной библиотеке прошёл городской творческий конкурс «Афганский дневник».



Просмотров:141 В конкурсе участвовала норильская молодёжь, старшеклассники и студенты. Они представили на суд жюри работы в двух номинациях: песенной и поэтической. Ребята выбрали тридцать четыре произведения, созданные воинами во время войны в Афганистане. Получился целый военный дневник, за строками которого – трудные человеческие судьбы, в том числе и норильские. Наиболее проникновенно поэтические строки прозвучали в исполнении Екатерины Янгурской, Маргариты Кускашевой, Анастасии Ковьяровой и Елизаветы Гревцевой. Жюри высоко оценило выступления музыкальных команд «Необыкновенные» из лицея № 3, «Звуки музыки» школы № 31 и Константина Носача. Среди участников старше 18 лет лучшим признали выступление студентки НКИ Ксении Сидоровой, прочитавшей строки из дневника норильского «афганца» Игоря Бозина. Отличились также Даниил Гордиенко и Эльза Тимошкина. Специальный приз вручили самому юному конкурсанту Данилу Козлову, который прочёл стихи собственного сочинения.