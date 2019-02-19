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19 февраля 2019, 11:08



Норильский отдел ГИБДД отмечен руководством краевой полиции.

Вместе с этим руководством ГУ МВД России по Красноярскому краю объявлена благодарность коллективу ОМВД России по Норильску за оригинальность идеи, креативный подход к реализации мероприятий, наличие положитетельных результатов по итогам реализации проектов в области оказания государственных услуг. Напомним, в 2018 году сотрудники ГИБДД совместно со школьниками-любителями аниме создали комикс-памятку о госуслугах и отправили в Красноярск для участия в конкурсе о госуслугах.

Просмотров:130 Подразделение награждено дипломом III степени за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности по итогам 2018 года, а также ценным подарком.Вместе с этим руководством ГУ МВД России по Красноярскому краю объявлена благодарность коллективу ОМВД России по Норильску за оригинальность идеи, креативный подход к реализации мероприятий, наличие положитетельных результатов по итогам реализации проектов в области оказания государственных услуг. Напомним, в 2018 году сотрудники ГИБДД совместно со школьниками-любителями аниме создали комикс-памятку о госуслугах и отправили в Красноярск для участия в конкурсе о госуслугах.