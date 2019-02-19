Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 февраля 2019, 11:16



Как применять технологии в быту, норильчан научат специалисты УПРиУ.

Для предварительной регистрации необходимо обращаться по телефону 43-71-94 с 10.00 до 17.00.

Просмотров:140 13 марта в 15.00 в библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, пройдёт семинар-лекция «Применение «умных» технологий в быту» для людей пожилого возраста. Обучение проводят специалисты управления потребительского рынка и услуг администрации Норильска в преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей.Для предварительной регистрации необходимо обращаться по телефону 43-71-94 с 10.00 до 17.00.