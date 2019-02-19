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19 февраля 2019, 11:52



105 тысяч штрафа за подставу. Норильчанин осуждён за представление в налоговую данных, не соответствующих действительности.

В суде установлено, что норильчанин предложил своему знакомому за денежное вознаграждение в 11 тысяч рублей переоформить фирму на его имя без намерения передавать управление данным предприятием в его руки. Знакомый для оформления необходимых документов предоставил свой паспорт и у нотариуса оформил соответствующую доверенность, которая затем была передана в налоговую инспекцию для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Согласно этим изменениям на должность генерального директора фирмы назначен этот самый знакомый предпринимателя, который являлся подставным лицом. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал предпринимателя виновным в совершении деяния и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей.

Просмотров:136 На днях мировым судом судебного участка № 107 Норильска с участием государственного обвинителя рассмотрено уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ – внесение в госреестр сведений о подставном лице.В суде установлено, что норильчанин предложил своему знакомому за денежное вознаграждение в 11 тысяч рублей переоформить фирму на его имя без намерения передавать управление данным предприятием в его руки. Знакомый для оформления необходимых документов предоставил свой паспорт и у нотариуса оформил соответствующую доверенность, которая затем была передана в налоговую инспекцию для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Согласно этим изменениям на должность генерального директора фирмы назначен этот самый знакомый предпринимателя, который являлся подставным лицом.Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал предпринимателя виновным в совершении деяния и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей.