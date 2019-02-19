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19 февраля 2019, 12:34



Отделались ушибами: на автодороге Норильск - Кайеркан произошло столкновение двух автобусов.

Фото участнков дорожного движения

Просмотров:174 ДТП произошло около семи часов утра на Купце, в районе стационарного поста ГИБДД. Автобус МАЗ, следовавший по маршруту 31Э из Кайеркана в Норильск, не учёл дистанцию и допустил столкновение с автобусом ПАЗ, шедшим по маршруту № 35 в сторону Центрального района. В результате ДТП незначительные ушибы получила 52-летняя пассажирка ПАЗ.Фото участнков дорожного движения