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19 февраля 2019, 13:56



Сегодня огонь XXIX Всемирной зимней Универсиады встречают в Ачинске.

Общая протяжённость маршрута – 2600 м. Огонь по улицам города пронесут двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, посол зимней Универсиады - 2019 Светлана Мастеркова, серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону, депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Ростовцев, глава Ачинска Илай Ахметов, руководитель всероссийского движения «Волонтёры-медики» в Ачинске Алексей Фёдоров, директор краевого Дворца молодёжи, лидер команды по брейк-дансу White Masters Алексей Худяков, тренер спортивной школы «Центр игровых видов спорта» Артём Залевский и другие факелоносцы. Эстафета огня Студенческих игр в Ачинске завершится праздничным концертом, который пройдёт в городском Дворце культуры в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс». Затем огонь зимней Универсиады - 2019 доставят в Назарово, где 21 февраля состоится следующий этап эстафеты. Фото с официального сайта Универсиады-2019

Просмотров:111 Факелоносцы Студенческих игр стартуют в 14.00 около Молодёжного центра «Сибирь» и финишируют на площади около Дворца культуры, где зажгут городскую чашу огня.Общая протяжённость маршрута – 2600 м. Огонь по улицам города пронесут двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, посол зимней Универсиады - 2019 Светлана Мастеркова, серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону, депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Ростовцев, глава Ачинска Илай Ахметов, руководитель всероссийского движения «Волонтёры-медики» в Ачинске Алексей Фёдоров, директор краевого Дворца молодёжи, лидер команды по брейк-дансу White Masters Алексей Худяков, тренер спортивной школы «Центр игровых видов спорта» Артём Залевский и другие факелоносцы.Эстафета огня Студенческих игр в Ачинске завершится праздничным концертом, который пройдёт в городском Дворце культуры в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс». Затем огонь зимней Универсиады - 2019 доставят в Назарово, где 21 февраля состоится следующий этап эстафеты.Фото с официального сайта Универсиады-2019