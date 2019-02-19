Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 февраля 2019, 14:15



Норильчанка показала высокий результат на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди девушек до 18 лет.

Виктория Янченко, представляющая спортивную школу № 4, заняла второе место в весовой категории 49 кг, завоевав таким образом путёвку на первенство России, которое пройдёт в конце марта в Москве (тренер спортсменки Александр Горган). Фото участников соревнований

Просмотров:103 Соревнование прошло с 13 по 15 февраля в Кызыле. За путёвки на первенство России боролись свыше 90 спортсменок из шести регионов Сибири: Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей, республик Хакасия и Тыва.Виктория Янченко, представляющая спортивную школу № 4, заняла второе место в весовой категории 49 кг, завоевав таким образом путёвку на первенство России, которое пройдёт в конце марта в Москве (тренер спортсменки Александр Горган).Фото участников соревнований