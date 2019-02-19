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19 февраля 2019, 14:44



100-летие транспортной полиции России отметили 18 февраля в культурно-досуговом центре «Юбилейный».

Таймырский линейный отдел МВД России был образован 31 декабря 1993 года, и уже 25 лет его по праву называют самым уникальным подразделением в структуре управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Таймырские транспортные полицейские несут службу на рубежах двух стихий: морской и воздушной. Аэропорты Алыкель и Валёк, водные и воздушные гавани Дудинки, Хатанги, Игарки и Диксона – в их надёжных руках. Это отметил в своей поздравительной речи заместитель главы города Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами генерал-лейтенант запаса ФСБ России Фёдор Чередниченко, вручая памятный адрес главы города Алексею Бушуеву, начальнику Таймырского линейного отдела МВД. На праздничном концерте служители правопорядка и ветераны отдела были удостоены новых званий, грамот и благодарностей, а также награждены юбилейной медалью «Органам внутренних дел на транспорте 100 лет». В концертной программе блистательно выступили хореографические коллективы «Оганер» и «Созвездие», танцующий оркестр «Брасс Банда», ансамбль казачьей песни «Горлица», вокальное трио «Свои» и баянист Рустам Шайхисламов. А дети сотрудников Таймырского линейного отдела МВД - Дмитрий Смолин, София Третьякова, София Сеченева, Станислав Сеченев и Алиса Михайлова, - поздравили своих мам и пап трогательными стихами. Фото предоставлено КДЦ "Юбилейный"

Просмотров:111 Новая структура, призванная охранять железные дороги и вокзалы, была создана особым декретом советского правительства 18 февраля 1919 года. В 1971-м появились первые подразделения воздушной милиции. Толчком к этому послужил угон самолёта, в результате которого погибла стюардесса, в одиночку вступившая в противостояние с террористами. Водная милиция появилась ещё позже: решение о её формировании было принято накануне Олимпиады-80. Таким образом, деятельность транспортных полицейских связана с тремя направлениями – сухопутными, воздушными и водными путями России.Таймырский линейный отдел МВД России был образован 31 декабря 1993 года, и уже 25 лет его по праву называют самым уникальным подразделением в структуре управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Таймырские транспортные полицейские несут службу на рубежах двух стихий: морской и воздушной. Аэропорты Алыкель и Валёк, водные и воздушные гавани Дудинки, Хатанги, Игарки и Диксона – в их надёжных руках. Это отметил в своей поздравительной речи заместитель главы города Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами генерал-лейтенант запаса ФСБ России Фёдор Чередниченко, вручая памятный адрес главы города Алексею Бушуеву, начальнику Таймырского линейного отдела МВД.На праздничном концерте служители правопорядка и ветераны отдела были удостоены новых званий, грамот и благодарностей, а также награждены юбилейной медалью «Органам внутренних дел на транспорте 100 лет». В концертной программе блистательно выступили хореографические коллективы «Оганер» и «Созвездие», танцующий оркестр «Брасс Банда», ансамбль казачьей песни «Горлица», вокальное трио «Свои» и баянист Рустам Шайхисламов. А дети сотрудников Таймырского линейного отдела МВД - Дмитрий Смолин, София Третьякова, София Сеченева, Станислав Сеченев и Алиса Михайлова, - поздравили своих мам и пап трогательными стихами.Фото предоставлено КДЦ "Юбилейный"