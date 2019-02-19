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19 февраля 2019, 15:14



Епископ Норильский и Туруханский Агафангел возглавил паломническую поездку россиян в Великобританию и Ирландию.

Владыка уже совершил Божественную литургию в храме в честь Святителя Николая в Оксфорде в сослужении клириков этого храма и священнослужителей - членов паломнической группы. На богослужении возносились сугубые молитвы о мире на Украине и единстве православия. По окончании литургии епископ Агафангел обратился к духовенству и прихожанам со словами проповеди. Настоятель храма отец Стефан Платт тепло приветствовал владыку Агафангела, подарив ему икону святой покровительницы города преподобной Фридесвиды Оксфордской, жившей в начале 8-го века. Посланники России также посетили гробницу святой Фридесвиды в Оксфордском соборе Крайст-Черч, отслужили заупокойную литию на могиле учителя английского языка цесаревича Алексия архимандрита Николая (Гиббса) и поклонились мощам британских святых, хранящимся в церкви Святого Алоизия. Российские паломники во главе с епископом Норильским и Туруханским Агафангелом в ближайшие дни побывают в столице Ирландии городе Дублине, где в воскресенье, 24 февраля, будут молиться в приходе Святых первоверховных апостолов Петра и Павла Московского патриархата. Интересно, что среди прихожан этого храма есть и бывшие норильчане, которые живут в Ирландии. Фото: Сурожской епархии Московского патриархата

Просмотров:80 Владыка уже совершил Божественную литургию в храме в честь Святителя Николая в Оксфорде в сослужении клириков этого храма и священнослужителей - членов паломнической группы. На богослужении возносились сугубые молитвы о мире на Украине и единстве православия. По окончании литургии епископ Агафангел обратился к духовенству и прихожанам со словами проповеди. Настоятель храма отец Стефан Платт тепло приветствовал владыку Агафангела, подарив ему икону святой покровительницы города преподобной Фридесвиды Оксфордской, жившей в начале 8-го века.Посланники России также посетили гробницу святой Фридесвиды в Оксфордском соборе Крайст-Черч, отслужили заупокойную литию на могиле учителя английского языка цесаревича Алексия архимандрита Николая (Гиббса) и поклонились мощам британских святых, хранящимся в церкви Святого Алоизия.Российские паломники во главе с епископом Норильским и Туруханским Агафангелом в ближайшие дни побывают в столице Ирландии городе Дублине, где в воскресенье, 24 февраля, будут молиться в приходе Святых первоверховных апостолов Петра и Павла Московского патриархата. Интересно, что среди прихожан этого храма есть и бывшие норильчане, которые живут в Ирландии.Фото: Сурожской епархии Московского патриархата