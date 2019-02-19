|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
15:54 Руководитель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин удостоен краевой награды.
15:30 Норильская гимназистка стала призёром краевой олимпиады по английскому языку.
15:14 Епископ Норильский и Туруханский Агафангел возглавил паломническую поездку россиян в Великобританию и Ирландию.
14:44 100-летие транспортной полиции России отметили 18 февраля в культурно-досуговом центре «Юбилейный».
14:15 Норильчанка показала высокий результат на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди девушек до 18 лет.
13:56 Сегодня огонь XXIX Всемирной зимней Универсиады встречают в Ачинске.
12:34 Отделались ушибами: на автодороге Норильск - Кайеркан произошло столкновение двух автобусов.
11:52 105 тысяч штрафа за подставу. Норильчанин осуждён за представление в налоговую данных, не соответствующих действительности.
11:16 Как применять технологии в быту, норильчан научат специалисты УПРиУ.
11:08 Норильский отдел ГИБДД отмечен руководством краевой полиции.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх