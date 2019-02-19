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19 февраля 2019, 15:30



Норильская гимназистка стала призёром краевой олимпиады по английскому языку.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по английскому языку приняли участие 83 школьника из 9-11-х классов. Олимпиада включала конкурс понимания устного и письменного текстов, лексико-грамматический тест и задания на проверку уровня сформированности социокультурной компетенции, конкурс письменной речи и конкурс устной речи. Норильчанка Элеонора Шилова – одиннадцатиклассница из гимназии № 4 справилась с испытаниями и стала призёром олимпиады.

Просмотров:97 В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по английскому языку приняли участие 83 школьника из 9-11-х классов. Олимпиада включала конкурс понимания устного и письменного текстов, лексико-грамматический тест и задания на проверку уровня сформированности социокультурной компетенции, конкурс письменной речи и конкурс устной речи. Норильчанка Элеонора Шилова – одиннадцатиклассница из гимназии № 4 справилась с испытаниями и стала призёром олимпиады.