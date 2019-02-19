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19 февраля 2019, 15:54



Руководитель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин удостоен краевой награды.

Почётную грамоту Законодательного собрания Красноярского края за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи и активное участие в общественной жизни Норильска Валерию Шабурину вручили сегодня на сессии городского Совета депутатов. Наградить ветерана боевых действий планировали в дни празднования 30-летия вывода советских войск из Афганистана, однако он принимал участие в торжественных мероприятиях, проходивших в Москве с 13 по 15 февраля. Валерий Шабурин является депутатом норильского горсовета уже второй созыв. С 2007 года возглавляет местный Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов. С 2009 года – член Совета Красноярского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», с 2010 года - член Красноярского регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России, с октября 2018 года – председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда Норильска. Валерий Шабурин – организатор и участник различных военно-патриотических мероприятий: выставок, тематических встреч детьми и подростками, патриотических игр, концертов и дискуссий.

Просмотров:66 Почётную грамоту Законодательного собрания Красноярского края за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи и активное участие в общественной жизни Норильска Валерию Шабурину вручили сегодня на сессии городского Совета депутатов. Наградить ветерана боевых действий планировали в дни празднования 30-летия вывода советских войск из Афганистана, однако он принимал участие в торжественных мероприятиях, проходивших в Москве с 13 по 15 февраля.Валерий Шабурин является депутатом норильского горсовета уже второй созыв. С 2007 года возглавляет местный Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов. С 2009 года – член Совета Красноярского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», с 2010 года - член Красноярского регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России, с октября 2018 года – председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда Норильска. Валерий Шабурин – организатор и участник различных военно-патриотических мероприятий: выставок, тематических встреч детьми и подростками, патриотических игр, концертов и дискуссий.