Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 февраля 2019, 17:36



Сегодня в публичной библиотеке прошла презентация книги «Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса».

Фото Ирины Яринской

Просмотров:233 Книгу выпустил медиахолдинг «Комсомольская правда» при поддержке компании Nornickel, для чего автор с коллегами в 2017 и 2018 годах ходили с экспедицией к месту падения Тунгусского метеорита. Книга вышла тиражом в 4000 экземпляров. Предполагается, что издание в подарок получат все выпускники норильских школ, которых в этом году будет порядка 1200 человек, а также библиотеки Норильска и Красноярского края. Несколько полноцветных изданий с множеством фотографий, карт, схем, рисунков, архивных кадров и документальным фильмом «Где же Тунгусский наш метеорит?» получила в подарок и Централизованная библиотечная система. Совсем скоро книги будут доступны читателям.Фото Ирины Яринской