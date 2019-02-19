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19 февраля 2019, 17:39



Норильские девятиклассники впервые сдали обязательное итоговое собеседование. Из 2334 выпускников незачёт получили 79 человек.

Из общего числа выпускников девятых классов по уважительным причинам отсутствовали 47 ребят. У них, а также у тех, кто не преодолел собеседование с первого раза, будет ещё две возможности пересдать экзамен - 13 марта и 6 мая. Ирина Похабова напомнила, что уважительными причинами считается болезнь (при наличии больничного листа), участие в соревнованиях – спортивных и иных. По неуважительным причинам отсутствующих не было. - 79 несдавших - это не очень большой процент от общего числа выпускников. Но мы надеемся, что для ребят это будет уроком, они смогут лучше подготовиться и ответственнее отнестись к этому мероприятию. Надо понимать, что если они провалятся ещё дважды, в резервные дни, они останутся в девятом классе на второй год, поскольку не получат допуск к экзаменам, - отметила начальник отдела организации и мониторинга общего образования. На каждый регион страны выделялось по два варианта КИМа (контрольно-измерительных материалов). Каждый вариант предполагал по четыре задания: прочесть вслух текст, пересказать, ответить на вопросы, описать картинку в режиме монолога. По признанию Ирины Похабовой, для школьников многие задания оказались нелегки, в том числе прочтение текста вслух. Она пояснила, что в рамках собеседования предложены задания, которые сегодня не очень часто используются на уроках, чаще контроль знаний ведётся в тестовом режиме. - Судя по отзывам, дети часто видят и понимают картинку, а описать её развёрнуто не могут. Хотя прочесть текст и тут же пересказать его – не менее сложное задание для наших выпускников, к сожалению. Думаю, наша жизнь сейчас построена так, что мы мало описываем что-то содержательно. Мы читаем в соцсетях, пишем короткие, эмоционально окрашенные отзывы. И хотя педагоги предлагают много приёмов работы с текстом, но ситуации не способствует сама жизнь. Так что общая рекомендация и к самим школьникам, и к родителям – больше общаться, разговаривать. К такой форме аттестации будут больше готовиться и школы, - заключила она. На будущей неделе будут подведены итоги собеседования, определён средний балл (по балльной системе, где 10 – минимальное значение, 19 – максимальное), а также проанализированы причины незачёта 79 выпускников. Фото Ирины Яринской архив 2018 год

Просмотров:279 Такая форма допуска к государственной итоговой аттестации стала обязательной только в этом году. В прошлом она проводилась в режиме апробации. Школы готовились к его проведению, работая с параллелями восьмых классов. Как пояснила «Заполярке» Ирина Похабова, начальник отдела организации и мониторинга общего образования управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, теперь допуск девятиклассников к экзаменам стал возможен при двух условиях: наличии положительных отметок по всем предметам учебного плана, а также преодолении итогового собеседования.Из общего числа выпускников девятых классов по уважительным причинам отсутствовали 47 ребят. У них, а также у тех, кто не преодолел собеседование с первого раза, будет ещё две возможности пересдать экзамен - 13 марта и 6 мая. Ирина Похабова напомнила, что уважительными причинами считается болезнь (при наличии больничного листа), участие в соревнованиях – спортивных и иных. По неуважительным причинам отсутствующих не было.- 79 несдавших - это не очень большой процент от общего числа выпускников. Но мы надеемся, что для ребят это будет уроком, они смогут лучше подготовиться и ответственнее отнестись к этому мероприятию. Надо понимать, что если они провалятся ещё дважды, в резервные дни, они останутся в девятом классе на второй год, поскольку не получат допуск к экзаменам, - отметила начальник отдела организации и мониторинга общего образования.На каждый регион страны выделялось по два варианта КИМа (контрольно-измерительных материалов). Каждый вариант предполагал по четыре задания: прочесть вслух текст, пересказать, ответить на вопросы, описать картинку в режиме монолога. По признанию Ирины Похабовой, для школьников многие задания оказались нелегки, в том числе прочтение текста вслух. Она пояснила, что в рамках собеседования предложены задания, которые сегодня не очень часто используются на уроках, чаще контроль знаний ведётся в тестовом режиме.- Судя по отзывам, дети часто видят и понимают картинку, а описать её развёрнуто не могут. Хотя прочесть текст и тут же пересказать его – не менее сложное задание для наших выпускников, к сожалению. Думаю, наша жизнь сейчас построена так, что мы мало описываем что-то содержательно. Мы читаем в соцсетях, пишем короткие, эмоционально окрашенные отзывы. И хотя педагоги предлагают много приёмов работы с текстом, но ситуации не способствует сама жизнь. Так что общая рекомендация и к самим школьникам, и к родителям – больше общаться, разговаривать. К такой форме аттестации будут больше готовиться и школы, - заключила она.На будущей неделе будут подведены итоги собеседования, определён средний балл (по балльной системе, где 10 – минимальное значение, 19 – максимальное), а также проанализированы причины незачёта 79 выпускников.Фото Ирины Яринской архив 2018 год