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19 февраля 2019, 17:50



Для тепла рук и души – клуб вязальщиц Норильска сотрудничает с отделением по делам несовершеннолетних.

В круг основных обязанностей инспекторов по делам несовершеннолетних входит как профилактическая работа с подростками, которые уже совершили преступление и стоят на учёте, так и профилактика правонарушений. Кроме этого на плечи инспекторов ложится ответственность по оказанию помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Нередко в неблагополучных семьях не хватает самых элементарных вещей: одежды, обуви, школьных принадлежностей. Свою помощь инспекторам ОДН предложили норильские мастерицы, которые решили вязать для ребятишек из семей со сложными социальными условиями носочки, варежки, манишки. Подарки малышей очень порадовали и пришлись кстати. Помогая другим, некоторые из участниц клуба помогают и себе. Так, у Елены Митрофановой серьёзные проблемы со здоровьем, которые повлекли инвалидность, а новое дело позволяет женщине чувствовать себя нужной. Она признаётся, что настроение теперь становится лучше и болезни не так тяготят. А подруги-рукодельницы добавляют, что у Елены получаются самые нежные носочки. Мастерицы клуба «Радуга» приглашают всех, кто хочет научиться вязать или отточить свои навыки в рукоделии, присоединяться к клубу вязальщиц и влиться в их умелые ряды. Телефон для справок 8-913-498-60-96. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:321 Мастерицы клуба вязальщиц «Радуга» наладили партнёрские отношения с сотрудниками Норильского отделения по делам несовершеннолетних.В круг основных обязанностей инспекторов по делам несовершеннолетних входит как профилактическая работа с подростками, которые уже совершили преступление и стоят на учёте, так и профилактика правонарушений. Кроме этого на плечи инспекторов ложится ответственность по оказанию помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Нередко в неблагополучных семьях не хватает самых элементарных вещей: одежды, обуви, школьных принадлежностей.Свою помощь инспекторам ОДН предложили норильские мастерицы, которые решили вязать для ребятишек из семей со сложными социальными условиями носочки, варежки, манишки. Подарки малышей очень порадовали и пришлись кстати.Помогая другим, некоторые из участниц клуба помогают и себе. Так, у Елены Митрофановой серьёзные проблемы со здоровьем, которые повлекли инвалидность, а новое дело позволяет женщине чувствовать себя нужной. Она признаётся, что настроение теперь становится лучше и болезни не так тяготят. А подруги-рукодельницы добавляют, что у Елены получаются самые нежные носочки.Мастерицы клуба «Радуга» приглашают всех, кто хочет научиться вязать или отточить свои навыки в рукоделии, присоединяться к клубу вязальщиц и влиться в их умелые ряды. Телефон для справок 8-913-498-60-96.Фото Натальи Черкашиной