Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 февраля 2019, 09:58



Неофициальных сайтов Пенсионного фонда не существует!

Узнать такие сайты несложно, в большинстве случаев они сделаны по одному шаблону и используют многочисленные заимствования с официального сайта ПФР в виде скопированных элементов меню, разделов, видеоматериалов и символики Фонда. Таким образом сайты-подделки мимикрируют под официальные источники информации, пытаясь выглядеть правдоподобно. При этом используются гиперссылки, ведущие на страницы сайта Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов ПФР. Все это служит прикрытием сервисов, предоставляемых через такие ресурсы. Большое количество рекламных баннеров сайтов и плохая структура сильно осложняют восприятие информации. Делается это умышленно - на помощь растерявшемуся в информационном хаосе пользователю всегда приходит онлайн-чат с «пенсионным юристом», предлагающим разобраться со всеми вопросами. Переписка при этом длится недолго, и для решения проблемы человеку практически сразу предлагается оставить контактный номер телефона. Через некоторое время на него поступает звонок с предложением обратиться в «правовой центр поддержки», где человеку обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Такая помощь, само собой, небесплатна, но об этом потенциальная жертва «пенсионных юристов» узнаёт потом, равно как и о том, что обещанных выплат в действительности не существует. Пенсионный фонд сообщает, что ни один из подобных сайтов не имеет к ПФР никакого отношения, и рекомендует россиянам не пользоваться указанными ресурсами, чтобы не стать жертвой недостоверной информации и мошеннических услуг. Официальную информацию обо всех выплатах ПФР можно получить на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru, а также в центре консультирования ПФР по номеру 8-800-600-4444 (звонок бесплатный из всех регионов России) или через сервис онлайн-консультанта. Получить консультацию можно, обратившись также в клиентскую службу ПФР по месту жительства, позвонив по телефону горячей линии Отделения ПФР по Красноярскому краю (391) 229-00-66 либо направив своё обращение в адрес отделения в электронном виде или по почте. Номера телефонов для консультирования в районах и адреса органов ПФР региона можно найти на сайте ведомства в разделе «Контакты и адреса». Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

Просмотров:179 Пенсионный фонд России предупреждает о распространении в интернете так называемых «неофициальных сайтов Пенсионного фонда России», через которые транслируется недостоверная информация о пенсионных и социальных выплатах и оказываются сомнительные услуги.Узнать такие сайты несложно, в большинстве случаев они сделаны по одному шаблону и используют многочисленные заимствования с официального сайта ПФР в виде скопированных элементов меню, разделов, видеоматериалов и символики Фонда. Таким образом сайты-подделки мимикрируют под официальные источники информации, пытаясь выглядеть правдоподобно. При этом используются гиперссылки, ведущие на страницы сайта Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов ПФР.Все это служит прикрытием сервисов, предоставляемых через такие ресурсы. Большое количество рекламных баннеров сайтов и плохая структура сильно осложняют восприятие информации. Делается это умышленно - на помощь растерявшемуся в информационном хаосе пользователю всегда приходит онлайн-чат с «пенсионным юристом», предлагающим разобраться со всеми вопросами. Переписка при этом длится недолго, и для решения проблемы человеку практически сразу предлагается оставить контактный номер телефона. Через некоторое время на него поступает звонок с предложением обратиться в «правовой центр поддержки», где человеку обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Такая помощь, само собой, небесплатна, но об этом потенциальная жертва «пенсионных юристов» узнаёт потом, равно как и о том, что обещанных выплат в действительности не существует.Пенсионный фонд сообщает, что ни один из подобных сайтов не имеет к ПФР никакого отношения, и рекомендует россиянам не пользоваться указанными ресурсами, чтобы не стать жертвой недостоверной информации и мошеннических услуг.Официальную информацию обо всех выплатах ПФР можно получить на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru, а также в центре консультирования ПФР по номеру 8-800-600-4444 (звонок бесплатный из всех регионов России) или через сервис онлайн-консультанта.Получить консультацию можно, обратившись также в клиентскую службу ПФР по месту жительства, позвонив по телефону горячей линии Отделения ПФР по Красноярскому краю (391) 229-00-66 либо направив своё обращение в адрес отделения в электронном виде или по почте. Номера телефонов для консультирования в районах и адреса органов ПФР региона можно найти на сайте ведомства в разделе «Контакты и адреса».Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю