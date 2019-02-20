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20 февраля 2019, 11:03



Новая смена - на очередной сессии городского Совета депутаты утвердили членов городского Молодёжного парламента.

Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов, подчеркнул: - Утверждение на этой сессии членов Молодёжного парламента по квоте горсовета я считаю наиболее важным политическим событием. Мы будем привлекать молодых активистов к взаимодействию с депутатским корпусом, будем учить молодёжь работать, передавать накопленный опыт. Надеемся, что из этих ребят в будущем вырастут политики не только городского, но и регионального, и даже федерального уровней. Так как действовать Молодёжный парламент будет при городском Совете депутатов, то я бы предложил молодым коллегам построить работу по нашей схеме: заседания сессий, создание комиссий и даже, для оперативного решения проблем, вести приёмы по личным вопросам. Сегодня мы утвердили семь парламентариев, все они действующие помощники депутатов горсовета, так что с депутатской работой знакомы буквально изнутри. Напомним, что срок полномочий нового парламента - два года. Одна треть его состава утверждается городским Советом по предложениям депутатов. Ещё семь ранее были утверждены по квоте главы города. Теперь 14 молодым людям предстоит коллегиально решить, кто займёт оставшиеся семь кресел в Молодёжном парламенте.

Просмотров:171 Интересы северной молодёжи будут отстаивать их товарищи, такие же молодые ребята, поэтому есть надежда, что все проекты, чаяния, заботы и проблемы юных и не очень норильчан будут решаться в оперативном порядке. Предполагается, что молодые парламентарии будут содействовать не только в реализации прав и защите законных интересов молодёжи и поддерживать инициативы, но и участвовать в подготовке проектов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодёжи.Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов, подчеркнул:- Утверждение на этой сессии членов Молодёжного парламента по квоте горсовета я считаю наиболее важным политическим событием. Мы будем привлекать молодых активистов к взаимодействию с депутатским корпусом, будем учить молодёжь работать, передавать накопленный опыт. Надеемся, что из этих ребят в будущем вырастут политики не только городского, но и регионального, и даже федерального уровней.Так как действовать Молодёжный парламент будет при городском Совете депутатов, то я бы предложил молодым коллегам построить работу по нашей схеме: заседания сессий, создание комиссий и даже, для оперативного решения проблем, вести приёмы по личным вопросам.Сегодня мы утвердили семь парламентариев, все они действующие помощники депутатов горсовета, так что с депутатской работой знакомы буквально изнутри.Напомним, что срок полномочий нового парламента - два года. Одна треть его состава утверждается городским Советом по предложениям депутатов. Ещё семь ранее были утверждены по квоте главы города. Теперь 14 молодым людям предстоит коллегиально решить, кто займёт оставшиеся семь кресел в Молодёжном парламенте.