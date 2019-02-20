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20 февраля 2019, 11:23

Безопасный город – это реальность. Полицейские Норильска представили депутатам ежегодный доклад о состоянии преступности на территории.


Как сообщил Владислав Фальченко, врио начальника отдела МВД России по Норильску, в прошлом году за различные нарушения правил дорожного движения возбуждено 20 439 административных материалов, из них 356 – за управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования и 273 – за выезд на полосу встречного движения.
Несмотря на сокращения в прошлом году штатной численности сотрудников ДПС, принятые комплексные меры безопасности, позволили по итогам 12 месяцев 2018 года снизить количество дорожно-транспортных происшествий со 190 до 162, в том числе на 16,7 процента с участием детей. Меньше стало на дорогах травмированных и погибших.
Однако необходимо и дальше обустраивать улично-дорожную сеть Норильска системами автоматической видеофиксации нарушений скоростного режима. И в этой связи один из перекрёстков города уже в этом году будет оборудован современными видеофиксаторами.
- По мнению специалистов, при наших особых условиях - сильные морозы, туманы, пурги и полярная ночь - установка механизированных систем безопасности малоэффективна, поэтому мы вошли в программу по оборудованию безопасных перекрёстков, - отмечает Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов. - У нас уже есть передвижные пункты системы «Безопасный город», водители могут оценить её эффективность. Более того, мы неоднократно обращались в краевое министерство транспорта за помощью в установке системы «Безопасный перекрёсток». И вот, наконец, нам выделено финансирование на оборудование этого комплекса. Пока могу сказать одно – это не просто видеофиксаторы нарушений, это комплекс мер, который позволит оборудованный участок дороги сделать действительно безопасным для пешеходов и водителей, поскольку нарушители будут автоматически получать штрафы, как это работает в больших городах. Какой именно перекрёсток оборудуют в качестве пилотного – решат в ближайшее время.

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 18 февраля 2019 
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