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20 февраля 2019, 12:58



Избирательная кампания в городской Совет Норильска признана лучшей.

Председатель норильского горсовета Александр Пестряков участвовал в организации и проведении предвыборной кампании, в том числе как кандидат в депутаты, избиравшийся прямым голосованием. Он рассказал, что партийцами была проведена большая работа. Отличием от предыдущих муниципальных выборов стало то, что в этот раз они проходили в летний период, когда многие норильчане в период агитационной кампании были в отпусках за пределами города. В избирательных бюллетенях на муниципальных выборах-2017 была графа «Против всех», что традиционно используется некоторыми политтехнологами для «срыва» выборов. В Норильске кандидат «Против всех» не «победил» ни на одном избирательном участке. Главной особенностью прошедшей кампании спикер норильского горсовета назвал новые методы взаимодействия с избирателями. - Кампания была непростой, но крайне важной, мы применили много новых возможностей для общения с населением для получения обратной связи. Например, личное общение кандидатов практически в каждом дворе с его жителями было неожиданностью для норильчан, отличающихся (не буду этого скрывать) высоким уровнем гражданской пассивности. Были трудные вопросы, но мы старались давать и практические ответы. Не отрицаем проблем, но как можем на муниципальном уровне стараемся их решить, - отметил Александр Пестряков. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:214 Итоги конкурса «Гамбургский счёт» подвела Российская ассоциация по связям с общественностью. Жюри оценивало избирательные кампании 2017-2018 годов в российских регионах в 11 номинациях. Норильск в номинации «Лучшая муниципальная кампания «партии власти»» соперничал с Москвой (выборы муниципальных советников в 2017 году), Екатеринбургом (выборы в гордуму Екатеринбурга в 2017 году) и Тюменью (выборы в гордуму в 2018 году).Председатель норильского горсовета Александр Пестряков участвовал в организации и проведении предвыборной кампании, в том числе как кандидат в депутаты, избиравшийся прямым голосованием. Он рассказал, что партийцами была проведена большая работа. Отличием от предыдущих муниципальных выборов стало то, что в этот раз они проходили в летний период, когда многие норильчане в период агитационной кампании были в отпусках за пределами города.В избирательных бюллетенях на муниципальных выборах-2017 была графа «Против всех», что традиционно используется некоторыми политтехнологами для «срыва» выборов. В Норильске кандидат «Против всех» не «победил» ни на одном избирательном участке.Главной особенностью прошедшей кампании спикер норильского горсовета назвал новые методы взаимодействия с избирателями.- Кампания была непростой, но крайне важной, мы применили много новых возможностей для общения с населением для получения обратной связи. Например, личное общение кандидатов практически в каждом дворе с его жителями было неожиданностью для норильчан, отличающихся (не буду этого скрывать) высоким уровнем гражданской пассивности. Были трудные вопросы, но мы старались давать и практические ответы. Не отрицаем проблем, но как можем на муниципальном уровне стараемся их решить, - отметил Александр Пестряков.Фото Владимира Макушкина