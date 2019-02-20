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20 февраля 2019, 13:53



Создание в Норильске фонда капремонтов не нужно.

Учитывая всё это, депутаты пришли к выводу, что создание отдельного фонда в Норильске больше не требуется. Такого же мнения придерживается и администрация города. Фото Светланы Гуниной

Просмотров:170 К такому выводу пришли норильские депутаты на сессии горсовета и отозвали свою законодательную инициативу, направленную краевым парламентариям в 2015 году. Напомним, тогда наши депутаты выступали за создание в Норильске отдельного фонда капитальных ремонтов жилых домов. В течение же последних трёх лет в структуре и работе регионального фонда капремонтов произошли положительные изменения, и деньги, собранные Норильском, успешно реализуются на нашей территории. Помимо этого в ближайшее время в городе появится представительство регионального фонда, и процесс приёмки выполненных работ и взаимодействие с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска и управляющими компаниями значительно упростится.Учитывая всё это, депутаты пришли к выводу, что создание отдельного фонда в Норильске больше не требуется. Такого же мнения придерживается и администрация города.Фото Светланы Гуниной