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20 февраля 2019, 13:53



Председателем депутатской комиссии по социальной политике утверждена Лариса Непляхович.

«Я благодарна коллегам за оказанное доверие и готова продолжать работу, которую успешно вёл все эти годы Владимир Бондарь. Работа в «социалке» для меня не новая, поскольку я в течение последних трёх лет руковожу Центральной приёмной по производственным и социально-трудовым вопросам Управления корпоративных проектов Заполярного филиала. Вопросы и проблемы, с которыми приходится сталкиваться и по основному месту работы, и как депутату в общем-то одинаковые – трудоустройство, оформление социальной помощи, улучшение жилищных условий, устройство детей в дошкольные учреждения. Надеюсь, с помощью коллег-депутатов мы и дальше сможем оперативно и эффективно решать все возникающие вопросы в сфере социальной и молодёжной политики, образования, культуры, спорта и туризма», - прокомментировала принятое решение Лариса Непляхович. Справка "ЗП": Лариса Непляхович окончила Норильское педагогическом училище по специальности «учитель начальных классов». В 1999 году завершила обучение в Красноярском государственном педагогическом университете по специальности «Педагогика и методика начального образования». С 2000 по 2004 год. обучалась в Красноярском государственном педагогическом университете, получив диплом по специальности «Учитель русского языка и литературы». В 2012 году окончила Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2013 году в этом же вузе прошла профессиональную переподготовку по программе «Юриспруденция». В 2016 году повысила квалификацию в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по дополнительной профессиональной программе «Повышение эффективности работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления». Трудовую деятельность начала в 1995 году учителем русского языка и литературы в школе № 35 (в настоящее время лицей № 3), где работала до 2006 года, пройдя профессиональный путь до директора лицея. С 2006 по 2010 год работала в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска. С 2010 по 2016 год - в управлении корпоративных проектов ЗФ «Норникеля». С октября 2016 года работает руководителем Центральной приемной по производственным и социально-трудовым вопросам управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля». Член партии «Справедливая Россия».

Просмотров:178 Владимир Бондарь, с 2012 года возглавлявший комиссию по социальной политике, сложил полномочия в связи с загруженностью по основному месту работы. Депутат является директором Комплексного центра социального обслуживания населения. Депутатскими фракциями были предложены две кандидатуры на освободившийся пост – Наталья Плотникова и Лариса Непляхович. В связи с самоотводом одного из самых опытных депутатов Натальи Плотниковой председателем комиссии по социальной политике на сессии горсовета единогласно была утверждена Лариса Непляхович.«Я благодарна коллегам за оказанное доверие и готова продолжать работу, которую успешно вёл все эти годы Владимир Бондарь. Работа в «социалке» для меня не новая, поскольку я в течение последних трёх лет руковожу Центральной приёмной по производственным и социально-трудовым вопросам Управления корпоративных проектов Заполярного филиала. Вопросы и проблемы, с которыми приходится сталкиваться и по основному месту работы, и как депутату в общем-то одинаковые – трудоустройство, оформление социальной помощи, улучшение жилищных условий, устройство детей в дошкольные учреждения. Надеюсь, с помощью коллег-депутатов мы и дальше сможем оперативно и эффективно решать все возникающие вопросы в сфере социальной и молодёжной политики, образования, культуры, спорта и туризма», - прокомментировала принятое решение Лариса Непляхович.Справка "ЗП":Лариса Непляхович окончила Норильское педагогическом училище по специальности «учитель начальных классов». В 1999 году завершила обучение в Красноярском государственном педагогическом университете по специальности «Педагогика и методика начального образования». С 2000 по 2004 год. обучалась в Красноярском государственном педагогическом университете, получив диплом по специальности «Учитель русского языка и литературы». В 2012 году окончила Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2013 году в этом же вузе прошла профессиональную переподготовку по программе «Юриспруденция». В 2016 году повысила квалификацию в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по дополнительной профессиональной программе «Повышение эффективности работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления».Трудовую деятельность начала в 1995 году учителем русского языка и литературы в школе № 35 (в настоящее время лицей № 3), где работала до 2006 года, пройдя профессиональный путь до директора лицея. С 2006 по 2010 год работала в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска. С 2010 по 2016 год - в управлении корпоративных проектов ЗФ «Норникеля». С октября 2016 года работает руководителем Центральной приемной по производственным и социально-трудовым вопросам управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля». Член партии «Справедливая Россия».