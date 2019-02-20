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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:49 Глава Норильска оценил вклад библиотек в формирование позитивного имиджа города.
17:30 Норильские бизнесмены организовали для подопечных КЦСОН походы на киносеанс и в сауну.
16:41 «Волшебной нити торжество» - завтра в художественной галерее Норильска откроется выставка произведений декоративно-прикладного искусства Анны Ольшевской и творческого коллектива студии «Гобелен».
16:00 Приём заявлений на участие в итоговой аттестации для девятиклассников завершится 1 марта.
14:47 Хозяин одной из норильских квартир, пытаясь выпроводить засидевшегося гостя, сломал ему челюсть и получил срок за причинение вреда здоровью средней тяжести.
14:44 Радуга добра: в День спонтанного проявления доброты норильские визажисты решили порадовать норильских вязальщиц, а те в свою очередь сделали подарок ребятишкам с ОВЗ.
14:28 В Старом городе на нерегулируемом пешеходном переходе в ДТП пострадал пешеход.
13:55 Четыре медали на четверых привезли норильские боксёры с первенства Красноярского края среди юниоров 17-18 лет.
13:53 Председателем депутатской комиссии по социальной политике утверждена Лариса Непляхович.
13:53 Создание в Норильске фонда капремонтов не нужно.
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