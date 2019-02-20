Фото новости:

Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
20 февраля 2019, 13:55

Четыре медали на четверых привезли норильские боксёры с первенства Красноярского края среди юниоров 17-18 лет.


Все четыре норильских боксёра добрались до финала. От спортзала «Геркулес» выступали двое боксёров – Александр Люфт в весовой категории 69 кг и Владислав Миленький в категории 75 кг. Как рассказал тренер спортсменов Денис Дурасов, Александр в финале уступил в третьем по счёту для себя бою боксёру из Минусинска, заняв в итоге второе место. Владислав в упорном бою уступил по очкам канскому спортсмену, члену сборной страны прошлого года. До этого выиграл в виду явного преимущества у боксёра из Красноярска.
«Результат неплохой, хотя мы рассчитывали, что Александр Люфт пройдёт своего соперника. Думаю, он проиграл на фоне усталости. Но оба наших парня впервые выступали по юниорской группе по этому возрасту, боксируя с ребятами на год старше. Так что год в запасе у них есть, думаю, в следующем году первенство края они выиграют, надеюсь, преодолеют и СФО, и представят город на первенстве России», - пояснил Денис Дурасов.
Ещё двое норильчан представляли спортшколу № 5. В категории 52 кг Максим Кудинов стал также вторым, а единственный в нашей команде тяжеловес Никита Никитенко (91 кг) оказался и единственным в этой категории спортсменом, автоматически заняв в ней первое место (тренер спортсменов Владислав Васильев).
Таким образом, все четверо спортсменов отобрались в сборную Красноярского края, 5 марта они должны выступить на первенстве Сибирского федерального округа (в Омске), сейчас планируются сборы в Красноярске. Если норильчане успеют решить финансовые вопросы, поедут на сборы, если нет - подготовка пройдёт в Норильске.
Фото участников соревнований
Просмотров:163
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 20 февраля 2019 
19:49   Глава Норильска оценил вклад библиотек в формирование позитивного имиджа города. 17:30   Норильские бизнесмены организовали для подопечных КЦСОН походы на киносеанс и в сауну.
16:41   «Волшебной нити торжество» - завтра в художественной галерее Норильска откроется выставка произведений декоративно-прикладного искусства Анны Ольшевской и творческого коллектива студии «Гобелен». 16:00   Приём заявлений на участие в итоговой аттестации для девятиклассников завершится 1 марта.
14:47   Хозяин одной из норильских квартир, пытаясь выпроводить засидевшегося гостя, сломал ему челюсть и получил срок за причинение вреда здоровью средней тяжести. 14:44   Радуга добра: в День спонтанного проявления доброты норильские визажисты решили порадовать норильских вязальщиц, а те в свою очередь сделали подарок ребятишкам с ОВЗ.
14:28   В Старом городе на нерегулируемом пешеходном переходе в ДТП пострадал пешеход. 13:55   Четыре медали на четверых привезли норильские боксёры с первенства Красноярского края среди юниоров 17-18 лет.
13:53   Председателем депутатской комиссии по социальной политике утверждена Лариса Непляхович. 13:53   Создание в Норильске фонда капремонтов не нужно.
12:58   Избирательная кампания в городской Совет Норильска признана лучшей. 11:23   Безопасный город – это реальность. Полицейские Норильска представили депутатам ежегодный доклад о состоянии преступности на территории.
11:03   Новая смена - на очередной сессии городского Совета депутаты утвердили членов городского Молодёжного парламента. 09:58   Неофициальных сайтов Пенсионного фонда не существует!

 19 февраля 2019 
17:50   Для тепла рук и души – клуб вязальщиц Норильска сотрудничает с отделением по делам несовершеннолетних. 17:39   Норильские девятиклассники впервые сдали обязательное итоговое собеседование. Из 2334 выпускников незачёт получили 79 человек.
17:36   Сегодня в публичной библиотеке прошла презентация книги «Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса». 15:54   Руководитель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин удостоен краевой награды.
15:30   Норильская гимназистка стала призёром краевой олимпиады по английскому языку. 15:14   Епископ Норильский и Туруханский Агафангел возглавил паломническую поездку россиян в Великобританию и Ирландию.
14:44   100-летие транспортной полиции России отметили 18 февраля в культурно-досуговом центре «Юбилейный». 14:15   Норильчанка показала высокий результат на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди девушек до 18 лет.
13:56   Сегодня огонь XXIX Всемирной зимней Универсиады встречают в Ачинске. 12:34   Отделались ушибами: на автодороге Норильск - Кайеркан произошло столкновение двух автобусов.
11:52   105 тысяч штрафа за подставу. Норильчанин осуждён за представление в налоговую данных, не соответствующих действительности. 11:16   Как применять технологии в быту, норильчан научат специалисты УПРиУ.
11:08   Норильский отдел ГИБДД отмечен руководством краевой полиции. 09:40   В публичной библиотеке прошёл городской творческий конкурс «Афганский дневник».

 18 февраля 2019 
18:05   На поддержку норильского приюта для животных «Даря надежду» пойдёт 97 440 рублей. 17:17   В Норильске определили победителя Кубка города по мини-футболу.
16:57   Во Дворце спорта «Арктика» прошёл открытый турнир по дзюдо, посвящённый Дню защитника Отечества. 16:56   В Норильске прошла традиционная массовая гонка «Лыжня России - 2019», которая собрала порядка 250 участников на лыжной базе «Оль-Гуль».
16:48   МФК «Норильский никель» продолжает набирать очки. На этот раз, в рамках 13-го тура, дома обыграна «Ухта» - 6:1 и 7:2. 16:47   В 9-й раз лучшие каратисты города вышли на татами в рамках турнира, посвящённого памяти Олега Курмышева.
15:33   «Норникель» принял участие в работе Российского инвестиционного форума в Сочи. 15:28   Во время Универсиады на Красноярской ГЭС проведут экскурсии для туристов.
14:54   Популярный препарат от кашля «Эреспал» изымают из обращения. 14:53   Хотел вознаграждения, а получил статью. В Норильске мировым судьёй рассмотрено уголовное дело о краже паспорта.
14:38   Прокуратура выяснила, нет ли у содержащихся в СИЗО-4 жалоб на условия содержания. 14:37   Прокуратура Норильска выявила в интернете 37 сайтов, распространяющих материалы экстремистского и террористического характера.
14:11   Памятная доска Михаилу Трофимову появилась в Дудинке. Так горожане увековечили память о земляке. 13:03   Приз за лучший костюм: зрителям зимней Универсиады - 2019 предлагают побороться за победу в конкурсе «Лучший костюм болельщика».
10:06   Норильская «Гиперборея» в постановке Анны Бабановой отправится на Всероссийский фестиваль малых городов России.

 15 февраля 2019 
18:14   Авиакомпания NordStar возобновила сообщение с аэропортом Норильск. 17:52   Норильская транспортная прокуратура разъясняет.
17:23   «Норникель» начал в Норильске строительство тепличного комплекса. 17:18   В воскресенье определится обладатель Кубка Норильска по мини-футболу.
17:13   В Норильске прошёл митинг, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 17:11   «Норникель» и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП) заключили соглашение о взаимодействии.
15:19   Погода держит норильчан в тонусе. О том, как Норильск борется со снежной стихией, рассказали сегодня городские специалисты.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх