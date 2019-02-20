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20 февраля 2019, 13:55



Четыре медали на четверых привезли норильские боксёры с первенства Красноярского края среди юниоров 17-18 лет.

«Результат неплохой, хотя мы рассчитывали, что Александр Люфт пройдёт своего соперника. Думаю, он проиграл на фоне усталости. Но оба наших парня впервые выступали по юниорской группе по этому возрасту, боксируя с ребятами на год старше. Так что год в запасе у них есть, думаю, в следующем году первенство края они выиграют, надеюсь, преодолеют и СФО, и представят город на первенстве России», - пояснил Денис Дурасов. Ещё двое норильчан представляли спортшколу № 5. В категории 52 кг Максим Кудинов стал также вторым, а единственный в нашей команде тяжеловес Никита Никитенко (91 кг) оказался и единственным в этой категории спортсменом, автоматически заняв в ней первое место (тренер спортсменов Владислав Васильев). Таким образом, все четверо спортсменов отобрались в сборную Красноярского края, 5 марта они должны выступить на первенстве Сибирского федерального округа (в Омске), сейчас планируются сборы в Красноярске. Если норильчане успеют решить финансовые вопросы, поедут на сборы, если нет - подготовка пройдёт в Норильске. Фото участников соревнований

Просмотров:163 Все четыре норильских боксёра добрались до финала. От спортзала «Геркулес» выступали двое боксёров – Александр Люфт в весовой категории 69 кг и Владислав Миленький в категории 75 кг. Как рассказал тренер спортсменов Денис Дурасов, Александр в финале уступил в третьем по счёту для себя бою боксёру из Минусинска, заняв в итоге второе место. Владислав в упорном бою уступил по очкам канскому спортсмену, члену сборной страны прошлого года. До этого выиграл в виду явного преимущества у боксёра из Красноярска.«Результат неплохой, хотя мы рассчитывали, что Александр Люфт пройдёт своего соперника. Думаю, он проиграл на фоне усталости. Но оба наших парня впервые выступали по юниорской группе по этому возрасту, боксируя с ребятами на год старше. Так что год в запасе у них есть, думаю, в следующем году первенство края они выиграют, надеюсь, преодолеют и СФО, и представят город на первенстве России», - пояснил Денис Дурасов.Ещё двое норильчан представляли спортшколу № 5. В категории 52 кг Максим Кудинов стал также вторым, а единственный в нашей команде тяжеловес Никита Никитенко (91 кг) оказался и единственным в этой категории спортсменом, автоматически заняв в ней первое место (тренер спортсменов Владислав Васильев).Таким образом, все четверо спортсменов отобрались в сборную Красноярского края, 5 марта они должны выступить на первенстве Сибирского федерального округа (в Омске), сейчас планируются сборы в Красноярске. Если норильчане успеют решить финансовые вопросы, поедут на сборы, если нет - подготовка пройдёт в Норильске.Фото участников соревнований