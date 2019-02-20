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20 февраля 2019, 14:28



В Старом городе на нерегулируемом пешеходном переходе в ДТП пострадал пешеход.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожного происшествия. Госавтоинспекторы в очередной раз настоятельно просят водителей снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, а пешеходам - использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

Просмотров:168 Происшествие случилось около 14 часов на шестом километре Юго-Западной объездной дороги. 43-летний водитель «Хонды» допустил наезд на 27-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в городскую больницу.Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожного происшествия. Госавтоинспекторы в очередной раз настоятельно просят водителей снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, а пешеходам - использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.