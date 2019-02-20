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20 февраля 2019, 14:44



Радуга добра: в День спонтанного проявления доброты норильские визажисты решили порадовать норильских вязальщиц, а те в свою очередь сделали подарок ребятишкам с ОВЗ.



Просмотров:142 В минувшее воскресенье визажист Анна Быстрова и её помощница Татьяна Дюкова провели для мастериц клуба вязальщиц «Радуга» мастер-класс по визажу. Они научили рукодельниц делать повседневный мейк-ап, который не требует много времени, но придаёт лицу свежий вид. Одна из мастериц рассказала, что в это же время на первом этаже Молодёжного центра педагоги занимаются с ребятишками с ограниченными возможностями здоровья. И тогда женщины приняли решение в День спонтанного проявления доброты одарить ребятню тёплыми шерстяными носочками, что и было сделано.