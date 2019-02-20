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20 февраля 2019, 14:47



Хозяин одной из норильских квартир, пытаясь выпроводить засидевшегося гостя, сломал ему челюсть и получил срок за причинение вреда здоровью средней тяжести.

Суд установил, что гражданин М, находясь у себя дома, нанёс один удар кулаком в лицо своего собутыльника. Конфликт произошёл из-за того, что, придя в гости и употребив алкогольные напитки, потерпевший уснул и не реагировал на попытки хозяев квартиры его разбудить и выпроводить. Мировой судья принял во внимание, что М. вину признал и в содеянном раскаялся. С учётом обстоятельств, виновному было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, на протяжении которого он обязан не выезжать за пределы города Норильска, не менять места жительства без уведомления надзорного органа и один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Просмотров:231 Мировой судья участка № 112 в Норильске с участием государственного обвинителя рассмотрел уголовное дело по обвинению норильчанина в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, вызвавшего длительное расстройство здоровья.Суд установил, что гражданин М, находясь у себя дома, нанёс один удар кулаком в лицо своего собутыльника. Конфликт произошёл из-за того, что, придя в гости и употребив алкогольные напитки, потерпевший уснул и не реагировал на попытки хозяев квартиры его разбудить и выпроводить.Мировой судья принял во внимание, что М. вину признал и в содеянном раскаялся. С учётом обстоятельств, виновному было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, на протяжении которого он обязан не выезжать за пределы города Норильска, не менять места жительства без уведомления надзорного органа и один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.