Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 февраля 2019, 16:00



Приём заявлений на участие в итоговой аттестации для девятиклассников завершится 1 марта.

Для участия в ГИА-9 выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы и форма итоговой аттестации – основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Фото из архива "Заполярной правды"

Просмотров:137 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что приём заявлений на участие в государственной итоговой аттестации 2019 года для выпускников 9-х классов завершается 1 марта. В Красноярском крае экзамены планируют сдавать около 30 тысяч человек, по Норильску - 2334 школьника.Для участия в ГИА-9 выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы и форма итоговой аттестации – основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ).Фото из архива "Заполярной правды"