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20 февраля 2019, 16:41



«Волшебной нити торжество» - завтра в художественной галерее Норильска откроется выставка произведений декоративно-прикладного искусства Анны Ольшевской и творческого коллектива студии «Гобелен».

В Норильске в редкой технике шпалерного ткачества работают мастера творческого коллектива студии «Гобелен». Более 20 лет студия под руководством её организатора, мастера художественного ткачества Анны Ольшевской обучает желающих мастерству создания гобеленов. Опытный педагог и талантливый мастер, она сумела из немногочисленного кружка рукодельниц создать уникальный коллектив мастериц. Творческая и педагогическая деятельность Анны Ольшевской отмечена различными наградами и признанием высокого уровня мастерства, её произведения украшают учреждения, находятся в собрании Музея Норильска и в частных коллекциях. За долгую творческую жизнь студии в её коллектив вошли более 100 мастеров, создана уникальная коллекция гобеленов. Произведения норильских мастеров в разное время были представлены в Дудинке, Красноярске, Москве. Неоднократно работы становились победителями конкурсов различного уровня. Открытие выставки состоится 21 февраля в 18.30, вход на открытие свободный. Экспозиция будет открыта с 22 февраля по 7 апреля. На фото Анна Ольшевская со своей работой

Просмотров:136 В экспозиции будет представлена большая коллекция гобеленов, 70 произведений, станок для ручного ткачества и серия акварельных эскизов.В Норильске в редкой технике шпалерного ткачества работают мастера творческого коллектива студии «Гобелен». Более 20 лет студия под руководством её организатора, мастера художественного ткачества Анны Ольшевской обучает желающих мастерству создания гобеленов. Опытный педагог и талантливый мастер, она сумела из немногочисленного кружка рукодельниц создать уникальный коллектив мастериц. Творческая и педагогическая деятельность Анны Ольшевской отмечена различными наградами и признанием высокого уровня мастерства, её произведения украшают учреждения, находятся в собрании Музея Норильска и в частных коллекциях. За долгую творческую жизнь студии в её коллектив вошли более 100 мастеров, создана уникальная коллекция гобеленов. Произведения норильских мастеров в разное время были представлены в Дудинке, Красноярске, Москве. Неоднократно работы становились победителями конкурсов различного уровня.Открытие выставки состоится 21 февраля в 18.30, вход на открытие свободный.Экспозиция будет открыта с 22 февраля по 7 апреля.На фото Анна Ольшевская со своей работой