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20 февраля 2019, 17:30



Норильские бизнесмены организовали для подопечных КЦСОН походы на киносеанс и в сауну.

Настоящим приключением для подопечных КЦСОН стало посещение в рамках благотворительного марафона сауны и бассейна фитнес-центра «Витязь», желающие побывали на киносеансе в кинотеатре «Арт-холл». Руководители этих учреждений не сомневаются, что для хорошего самочувствия положительные эмоции, радость, расслабление и отдых важны не меньше, чем медицинская помощь. А для маломобильных горожан возможность побывать в кино или сауне выпадает нечасто. Из-за ограниченности в движениях многим из них даже дома принять ванну весьма проблематично. Возможность выбраться за пределы квартиры даёт массу новых эмоций, а просмотр современных кинопремьер позволяет чувствовать всю полноту жизни. Фото с предыдущей акции "Февраль добрых дел" Фото Владимира Макушкина

Просмотров:121 Ежегодный благотворительный марафон «Февраль добрых дел», стартовавший 1 февраля, проводится в Норильске уже второй раз. Организатор акции – Комплексный центр социального обслуживания населения, а присоединяются к ней все желающие, на сегодняшний день - более 60 норильчан. Проявляют активность и предприниматели. Например, один их них предоставил комплексному центру необходимые стройматериалы, и в ближайшее время волонтёры начнут ремонт в квартире одного из подопечных КЦСОН.Настоящим приключением для подопечных КЦСОН стало посещение в рамках благотворительного марафона сауны и бассейна фитнес-центра «Витязь», желающие побывали на киносеансе в кинотеатре «Арт-холл». Руководители этих учреждений не сомневаются, что для хорошего самочувствия положительные эмоции, радость, расслабление и отдых важны не меньше, чем медицинская помощь. А для маломобильных горожан возможность побывать в кино или сауне выпадает нечасто. Из-за ограниченности в движениях многим из них даже дома принять ванну весьма проблематично. Возможность выбраться за пределы квартиры даёт массу новых эмоций, а просмотр современных кинопремьер позволяет чувствовать всю полноту жизни.Фото с предыдущей акции "Февраль добрых дел"Фото Владимира Макушкина