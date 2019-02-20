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20 февраля 2019, 19:49



Глава Норильска оценил вклад библиотек в формирование позитивного имиджа города.

От имени главы города Рината Ахметчина сотрудников Централизованной библиотечной системы поздравила Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике. Она выразила огромную благодарность за работу и надежду на дальнейшую разработку и воплощение библиотекой новых интересных проектов.

Просмотров:74 В 2018 году проходил Всероссийский конкурс «Город – территория детства», в котором Норильск занял первое место среди муниципальных образований с населением более ста тысяч человек.От имени главы города Рината Ахметчина сотрудников Централизованной библиотечной системы поздравила Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике. Она выразила огромную благодарность за работу и надежду на дальнейшую разработку и воплощение библиотекой новых интересных проектов.