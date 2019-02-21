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21 февраля 2019, 10:03



788 нарушений трудового законодательства выявила прокуратура Норильска в 2018 году.

По итогам этого анализа выявлена и погашена в полном объёме задолженность по оплате труда перед 20 работниками ООО «Промстройсервис» на сумму более двух миллионов рублей. Также благодаря принятым мерам прокурорского реагирования возмещён причинённый вред потерпевшим в деле по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия «Норд-Даймонд». Напомним, уголовное дело против руководства «Норд-Даймонда» следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю возбуждено в ноябре 2018 года. По предварительным данным, руководство организации не выплачивало зарплату 350 работникам организации с 1 июня по 31 октября 2018 года, в результате чего накопился долг на общую сумму 41,3 миллиона рублей. Сегодня по делу ведётся расследование, устанавливается обвиняемый, принимаются меры к обеспечению возмещения ущерба. Суд наложил арест на транспортные средства предприятия «Норд-Даймонд» на общую сумму 15,2 миллиона рублей. А чуть раньше был наложен арест на имущество в сумме 300 000 рублей. Сейчас сумма долга предприятия перед работниками составляет 15,5 миллиона рублей.

Просмотров:223 Информация налоговой инспекции об организациях, у которых есть задолженность по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды и нет достаточных средств для выплаты заработной платы, анализируется прокуратурой Норильска ежемесячно.По итогам этого анализа выявлена и погашена в полном объёме задолженность по оплате труда перед 20 работниками ООО «Промстройсервис» на сумму более двух миллионов рублей.Также благодаря принятым мерам прокурорского реагирования возмещён причинённый вред потерпевшим в деле по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия «Норд-Даймонд». Напомним, уголовное дело против руководства «Норд-Даймонда» следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю возбуждено в ноябре 2018 года. По предварительным данным, руководство организации не выплачивало зарплату 350 работникам организации с 1 июня по 31 октября 2018 года, в результате чего накопился долг на общую сумму 41,3 миллиона рублей.Сегодня по делу ведётся расследование, устанавливается обвиняемый, принимаются меры к обеспечению возмещения ущерба. Суд наложил арест на транспортные средства предприятия «Норд-Даймонд» на общую сумму 15,2 миллиона рублей. А чуть раньше был наложен арест на имущество в сумме 300 000 рублей. Сейчас сумма долга предприятия перед работниками составляет 15,5 миллиона рублей.