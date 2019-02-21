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21 февраля 2019, 12:38



Вчера КДЦ «Юбилейный» поздравлял мужчин с Днём защитника Отечества.

Праздничную программу «О мужестве, о доблести, о славе!» открыли вокалисты студии «Свои» - Александр Хаджаев, Ярослав Рудковский и Антон Теплов, которые исполнили песню «Мы живём на отцовской земле». Листая страницы концертной программы, организаторы концерта провели зрителей через историю защиты Родины от древних времён до современных военных конфликтов. На сцене выступили ансамбль казачьей песни «Терек», ансамбль народного танца «Оганер», вокалисты Юрий Лабузов, Ксения Соболь, Александр Макаров и Светлана Смычкова. Участницы творческого объединения «Сцена и Я» представили зрителям театрализованную постановку «Идут по войне девчата», в которой рассказали о трагических женских судьбах времён Великой Отечественной войны. Ярким эпизодом мероприятия стало показательное выступление победителей зонального этапа военно-спортивной игры «Патриот-2019»: ребята гимназии № 11 исполнили строевую песню и получили праздничные сувениры от КДЦ «Юбилейный». Затем состоялось чествование ветеранов боевых действий в Афганистане. Памятные подарки для церемонии были предоставлены Кайерканским территориальным управлением администрации города Норильска. В финале концерта весь зал стоя подпевал участникам песню «Служить России!». Фото Дмитрия Бакланова, КДЦ "Юбилейный"

Просмотров:261 Гостей праздника встречали участники военно-патриотического клуба «Диверсант», которые под руководством своего наставника, члена Российского союза десантников Ивана Чикурова провели мастер-класс по сборке-разборке оружия. Здесь же, в фойе 1-го этажа, работала выставка военной формы защитников России разных родов войск и эпох.Праздничную программу «О мужестве, о доблести, о славе!» открыли вокалисты студии «Свои» - Александр Хаджаев, Ярослав Рудковский и Антон Теплов, которые исполнили песню «Мы живём на отцовской земле». Листая страницы концертной программы, организаторы концерта провели зрителей через историю защиты Родины от древних времён до современных военных конфликтов.На сцене выступили ансамбль казачьей песни «Терек», ансамбль народного танца «Оганер», вокалисты Юрий Лабузов, Ксения Соболь, Александр Макаров и Светлана Смычкова. Участницы творческого объединения «Сцена и Я» представили зрителям театрализованную постановку «Идут по войне девчата», в которой рассказали о трагических женских судьбах времён Великой Отечественной войны. Ярким эпизодом мероприятия стало показательное выступление победителей зонального этапа военно-спортивной игры«Патриот-2019»: ребята гимназии № 11 исполнили строевую песню и получили праздничные сувениры от КДЦ «Юбилейный».Затем состоялось чествование ветеранов боевых действий в Афганистане. Памятные подарки для церемонии были предоставлены Кайерканским территориальным управлением администрации города Норильска. В финале концерта весь зал стоя подпевал участникам песню «Служить России!».Фото Дмитрия Бакланова, КДЦ "Юбилейный"