Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 февраля 2019, 13:03



Сегодня очередной этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады встречает Назарово.

Общая протяжённость маршрута в Назарово – 2637 м. Огонь по улицам города пронесут участница двух Всемирных зимних универсиад сноубордистка Алёна Неучесова, представитель благотворительного фонда «Арифметика добра» Сергей Романьков, тренер отделения адаптивного спорта назаровской спортивной школы Дмитрий Осипов, воспитанница школы олимпийского резерва биатлонистка Елена Качаева, ветеран спорта, мастер спорта СССР по лыжным гонкам Александр Адольф, директор средней общеобразовательной школы № 14 Владимир Цветцых и другие факелоносцы. Завершится эстафета огня в Назарово праздничным концертом, который пройдёт в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс» в городском Дворце культуры. Затем огонь зимней Универсиады-2019 доставят в Железногорск, где 26 февраля пройдёт следующий этап эстафеты. Фото с официального сайта Универсиады-2019

Просмотров:139 Маршрут в Назарово состоит из двух этапов. Факелоносцы Студенческих игр стартуют в 14.00 на площади Энергетиков и пробегут до стелы в посёлке Бор. Затем шествие факелоносцев продолжится в центре города. Финишируют участники эстафеты в парке «Радуга детства», где зажгут городскую чашу огня.Общая протяжённость маршрута в Назарово – 2637 м. Огонь по улицам города пронесут участница двух Всемирных зимних универсиад сноубордистка Алёна Неучесова, представитель благотворительного фонда «Арифметика добра» Сергей Романьков, тренер отделения адаптивного спорта назаровской спортивной школы Дмитрий Осипов, воспитанница школы олимпийского резерва биатлонистка Елена Качаева, ветеран спорта, мастер спорта СССР по лыжным гонкам Александр Адольф, директор средней общеобразовательной школы № 14 Владимир Цветцых и другие факелоносцы.Завершится эстафета огня в Назарово праздничным концертом, который пройдёт в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс» в городском Дворце культуры.Затем огонь зимней Универсиады-2019 доставят в Железногорск, где 26 февраля пройдёт следующий этап эстафеты.Фото с официального сайта Универсиады-2019