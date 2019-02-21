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21 февраля 2019, 13:50



Конкурс как способ привлечь новых сотрудников: «Норникель» получил ряд престижных премий за HR–проекты

В этот же день, 19 февраля, «Норникель» получил премию HR Brand года — наиболее престижную награду за вклад HR в России — от компании Headhunter, заняв третье место в номинации «Столица» с проектом онлайн-игры «Никелевый код». «Никелевый код» был написан сотрудниками «Норникель — ОЦО» на платформе перспективной технологии блокчейн с целью привлечения ИТ-специалистов и продвижения бренда компании среди ИТ-аудитории. Игра «Никелевый код» стартовала на SAP-форуме 2018 г. Во многом благодаря проекту более 4000 человек посетили стенд компании за время проведения форума, а 369 человек приняли участие в игре. Игра позволила «Норникелю» расширить список контактов востребованных специалистов, в течение следующих двух недель получить 70 резюме и по итогам нанять 14 новых сотрудников. Фото Ирины Яринской

Просмотров:151 Компания получила награду Digital Communication AWARDS, заняв первое место за лучший онлайн-конкурс «Попади на Универсиаду», итоги которого были подведены 19 февраля. Напомним, конкурс проводился среди студентов профильных технических вузов РФ в декабре прошлого года «Норникелем» — генеральным спонсором Студенческих игр−2019. В нём приняли участие более 800 человек. Победители конкурса, 7 человек, поедут на Универсиаду.В этот же день, 19 февраля, «Норникель» получил премию HR Brand года — наиболее престижную награду за вклад HR в России — от компании Headhunter, заняв третье место в номинации «Столица» с проектом онлайн-игры «Никелевый код».«Никелевый код» был написан сотрудниками «Норникель — ОЦО» на платформе перспективной технологии блокчейн с целью привлечения ИТ-специалистов и продвижения бренда компании среди ИТ-аудитории. Игра «Никелевый код» стартовала на SAP-форуме 2018 г. Во многом благодаря проекту более 4000 человек посетили стенд компании за время проведения форума, а 369 человек приняли участие в игре. Игра позволила «Норникелю» расширить список контактов востребованных специалистов, в течение следующих двух недель получить 70 резюме и по итогам нанять 14 новых сотрудников.Фото Ирины Яринской