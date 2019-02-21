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Эстафета огня 2019

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21 февраля 2019, 15:26

Жара накрыла Кайеркан: тематический праздник прошёл на Фонтанке Молодёжного центра.


Открытое пространство «Фонтанка» Молодёжного центра традиционно собирает горожан на различные тематические праздники. На этот раз в середине февраля организаторы предложили скучающим по летнему солнцу северянам вспомнить летнюю жару, солнце, пляж и все сопутствующие лету развлечения. Концепция праздника предполагала своеобразную имитацию уличных гуляний, вписанных в помещение третьего этажа Молодёжного центра, ведь в Норильске проводить подобного рода мероприятие проблематично в любое время года, не говоря уж о февральских морозах и метелях.
- Мы постарались сделать такой праздник, на котором люди почувствовали бы себя свободно и раскованно, как если бы они, отдыхая на курорте, прогуливались по пляжу. Постарались создать атмосферу летней террасы, уютного кафе, где звучит живая музыка, а на соседней улице ребята устраивают дэнс-баттл, рядом аквагримом расписывают лица, продают сувениры. Только у нас сувениры гости изготавливали самостоятельно, - делится Ярослав Рудковский, заместитель директора МБУ «Молодёжный центр». - Мы постарались организовать полный комплект летних развлечений. Для тех, кто любит отдых в лесу и на речке, была своя площадка: с палаткой, надувной лодкой и котелком для варки ухи. Даже рыбу можно было поймать в фонтане, правда, не сига и не муксуна, но и от пластмассовых рыбёшек малыши были в восторге.
Дети в этот день играли с плавательными кругами и надувными мячами, плескались в фонтане, а на площадке «Карусель» был просто аншлаг.
В «Жаре» принимали участие и мастера прикладного творчества, и коллективы города: шоу-дефиле BrassBanda, хореографический ансамбль «Самоцветы», федерация брейк-данса «Дождь» и многие другие.
В этот день Молодёжный центр Кайеркана принял более 600 человек.

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14:28   В Старом городе на нерегулируемом пешеходном переходе в ДТП пострадал пешеход. 13:55   Четыре медали на четверых привезли норильские боксёры с первенства Красноярского края среди юниоров 17-18 лет.
13:53   Председателем депутатской комиссии по социальной политике утверждена Лариса Непляхович. 13:53   Создание в Норильске фонда капремонтов не нужно.
12:58   Избирательная кампания в городской Совет Норильска признана лучшей. 11:23   Безопасный город – это реальность. Полицейские Норильска представили депутатам ежегодный доклад о состоянии преступности на территории.
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 19 февраля 2019 
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13:56   Сегодня огонь XXIX Всемирной зимней Универсиады встречают в Ачинске. 12:34   Отделались ушибами: на автодороге Норильск - Кайеркан произошло столкновение двух автобусов.
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 18 февраля 2019 
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