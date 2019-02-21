Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 февраля 2019, 15:26



Жара накрыла Кайеркан: тематический праздник прошёл на Фонтанке Молодёжного центра.

- Мы постарались сделать такой праздник, на котором люди почувствовали бы себя свободно и раскованно, как если бы они, отдыхая на курорте, прогуливались по пляжу. Постарались создать атмосферу летней террасы, уютного кафе, где звучит живая музыка, а на соседней улице ребята устраивают дэнс-баттл, рядом аквагримом расписывают лица, продают сувениры. Только у нас сувениры гости изготавливали самостоятельно, - делится Ярослав Рудковский, заместитель директора МБУ «Молодёжный центр». - Мы постарались организовать полный комплект летних развлечений. Для тех, кто любит отдых в лесу и на речке, была своя площадка: с палаткой, надувной лодкой и котелком для варки ухи. Даже рыбу можно было поймать в фонтане, правда, не сига и не муксуна, но и от пластмассовых рыбёшек малыши были в восторге. Дети в этот день играли с плавательными кругами и надувными мячами, плескались в фонтане, а на площадке «Карусель» был просто аншлаг. В «Жаре» принимали участие и мастера прикладного творчества, и коллективы города: шоу-дефиле BrassBanda, хореографический ансамбль «Самоцветы», федерация брейк-данса «Дождь» и многие другие. В этот день Молодёжный центр Кайеркана принял более 600 человек.

Просмотров:114 Открытое пространство «Фонтанка» Молодёжного центра традиционно собирает горожан на различные тематические праздники. На этот раз в середине февраля организаторы предложили скучающим по летнему солнцу северянам вспомнить летнюю жару, солнце, пляж и все сопутствующие лету развлечения. Концепция праздника предполагала своеобразную имитацию уличных гуляний, вписанных в помещение третьего этажа Молодёжного центра, ведь в Норильске проводить подобного рода мероприятие проблематично в любое время года, не говоря уж о февральских морозах и метелях.- Мы постарались сделать такой праздник, на котором люди почувствовали бы себя свободно и раскованно, как если бы они, отдыхая на курорте, прогуливались по пляжу. Постарались создать атмосферу летней террасы, уютного кафе, где звучит живая музыка, а на соседней улице ребята устраивают дэнс-баттл, рядом аквагримом расписывают лица, продают сувениры. Только у нас сувениры гости изготавливали самостоятельно, - делится Ярослав Рудковский, заместитель директора МБУ «Молодёжный центр». - Мы постарались организовать полный комплект летних развлечений. Для тех, кто любит отдых в лесу и на речке, была своя площадка: с палаткой, надувной лодкой и котелком для варки ухи. Даже рыбу можно было поймать в фонтане, правда, не сига и не муксуна, но и от пластмассовых рыбёшек малыши были в восторге.Дети в этот день играли с плавательными кругами и надувными мячами, плескались в фонтане, а на площадке «Карусель» был просто аншлаг.В «Жаре» принимали участие и мастера прикладного творчества, и коллективы города: шоу-дефиле BrassBanda, хореографический ансамбль «Самоцветы», федерация брейк-данса «Дождь» и многие другие.В этот день Молодёжный центр Кайеркана принял более 600 человек.