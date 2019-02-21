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21 февраля 2019, 15:35



Лучшие педагоги Норильска 25 марта отправятся в Красноярск на региональный этап конкурса «Учитель года - 2019».

Решено, что от норильского образования в Красноярск поедут все финалисты, которые на всех четырех испытаниях муниципального этапа по максимуму продемонстрировали своё мастерство. Так, на красноярском этапе выступят учитель физкультуры Виктор Сильченко (школа № 14), учитель иностранных языков Алина Черкасова (шк. № 36), педагоги начальных классов Елена Горецкая (шк. № 39) и Елена Разглядная (шк. № 41), а также абсолютный победитель местного этапа, биолог из 1-й гимназии Елена Чалова. Краевые конкурсные испытания в этом году состоят из компетентностного задания, коммуникативных боев, мастер-классов. Кроме того, учителям из разных регионов Красноярья предстоит участие в групповом решении кейсов, где описана конкретная проблемная ситуация в школе, а участники ищут пути её решения. Состязания в крае проходят в несколько этапов и дают возможность для профессионального и личностного роста представителей профессии. Напомним, норильчане в 9-й раз представляют наш город в «Учителе года», они не раз становились победителями регионального этапа проекта и даже лауреатами всероссийского конкурса. Фото Ирины Яринской

Просмотров:124 25 марта пять норильских педагогов, призёров муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2019», оправятся представлять наш город на региональном этапе в Красноярске.Решено, что от норильского образования в Красноярск поедут все финалисты, которые на всех четырех испытаниях муниципального этапа по максимуму продемонстрировали своё мастерство. Так, на красноярском этапе выступят учитель физкультуры Виктор Сильченко (школа № 14), учитель иностранных языков Алина Черкасова (шк. № 36), педагоги начальных классов Елена Горецкая (шк. № 39) и Елена Разглядная (шк. № 41), а также абсолютный победитель местного этапа, биолог из 1-й гимназии Елена Чалова.Краевые конкурсные испытания в этом году состоят из компетентностного задания, коммуникативных боев, мастер-классов. Кроме того, учителям из разных регионов Красноярья предстоит участие в групповом решении кейсов, где описана конкретная проблемная ситуация в школе, а участники ищут пути её решения.Состязания в крае проходят в несколько этапов и дают возможность для профессионального и личностного роста представителей профессии.Напомним, норильчане в 9-й раз представляют наш город в «Учителе года», они не раз становились победителями регионального этапа проекта и даже лауреатами всероссийского конкурса.Фото Ирины Яринской