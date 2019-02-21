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21 февраля 2019, 16:53



Накануне Дня защитника Отечества норильские школьники и студенты показали свою физическую форму и военную подготовку в военно-спортивных мероприятиях.

В полуфинале эстафеты «Будущий воин» приняли участие юноши 9-11-х классов школ № 1 и 28, гимназии № 5, лицея № 3 и студенты 1-го и 2-го курсов Норильского государственного индустриального института и политехнического колледжа НГИИ. Будущим воинам предстояло проявить себя в скоростном беге с макетом автомата по прямой и по кругу, показать мастерство в подтягивании на высокой перекладине, продемонстрировать командный дух в «Биатлоне», а также перенести «пострадавших» из импровизированной зоны заражения, предварительно надев на него и на себя противогаз. По итогам эстафеты победителем стала команда индустриального института, второе место у политехнического колледжа, третье заняла школа № 1. Финал военно-спортивной эстафеты «Будущий воин» пройдёт 7 мая. Мероприятия проводятся с целью привлечения школьников и студентов к регулярным занятиям спортом, воспитания патриотизма и гордости за страну, в которой они живут, а также подготовки молодёжи к службе в Вооруженных силах. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:101 В финале игры «Патриот», который проводился одновременно на восьми площадках, участвовали лучшие команды школ города, всего более 400 юношей и девушек. Соревновались в силе и ловкости, строевом пении, знании истории нашей страны, разборке и сборке автомата Калашникова. Соревнования были организованы при поддержке Норильского местного отделения общественной организации «Боевое братство» Красноярского края и других общественных организаций.В полуфинале эстафеты «Будущий воин» приняли участие юноши 9-11-х классов школ № 1 и 28, гимназии № 5, лицея № 3 и студенты 1-го и 2-го курсов Норильского государственного индустриального института и политехнического колледжа НГИИ. Будущим воинам предстояло проявить себя в скоростном беге с макетом автомата по прямой и по кругу, показать мастерство в подтягивании на высокой перекладине, продемонстрировать командный дух в «Биатлоне», а также перенести «пострадавших» из импровизированной зоны заражения, предварительно надев на него и на себя противогаз. По итогам эстафеты победителем стала команда индустриального института, второе место у политехнического колледжа, третье заняла школа № 1. Финал военно-спортивной эстафеты «Будущий воин» пройдёт 7 мая.Мероприятия проводятся с целью привлечения школьников и студентов к регулярным занятиям спортом, воспитания патриотизма и гордости за страну, в которой они живут, а также подготовки молодёжи к службе в Вооруженных силах.Фото Владимира Макушкина