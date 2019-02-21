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21 февраля 2019, 17:05



Представители власти и молодёжь Норильска обсудили тему комфортного города в Арктической зоне.

Мероприятие организовала «Молодая гвардия «Единой России» при поддержке Комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов, а также Молодёжного парламента при Законодательном собрании Красноярского края. В числе экспертов выступили председатель норильского горсовета Александр Пестряков и депутаты НГСД – Олег Пилюгин и Геннадий Енчик. На встрече присутствовал руководитель центра Арктических исследований Европейского университета Санкт-Петербурга Николай Вахтин. В начале встречи прозвучало мнение, что сегодня проводимые государством реформы могут быть успешными только при активном участии в них молодого поколения. Молодежь придает динамику развитию страны, является залогом позитивных перемен в обществе. При этом собравшиеся согласились: важно, чтобы молодые люди были готовы к активному взаимодействию с органами власти. - Туризм – одна из перспективных отраслей развития Норильска. Более того, Федеральная стратегия развития туризма предусматривает нашу зону Таймыра в рамках развития Северного морского пути, - отметил Александр Пестряков. В числе тем, которые также обсудила молодёжь, - вопрос экологической безопасности в Арктической зоне. Оппоненты пришли к выводу, что для сохранения уникальной экосистемы Арктики не достаточно сильного государственного регулирования, это должно стать общей задачей государства, общества и бизнеса. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:103 Встреча прошла в городской библиотеке. Говорили об условиях для развития города, уникальности природной среды, универсальных концепциях благоустройства, туризме и общественных инициативах.Мероприятие организовала «Молодая гвардия «Единой России» при поддержке Комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов, а также Молодёжного парламента при Законодательном собрании Красноярского края. В числе экспертов выступили председатель норильского горсовета Александр Пестряков и депутаты НГСД – Олег Пилюгин и Геннадий Енчик. На встрече присутствовал руководитель центра Арктических исследований Европейского университета Санкт-Петербурга Николай Вахтин.В начале встречи прозвучало мнение, что сегодня проводимые государством реформы могут быть успешными только при активном участии в них молодого поколения. Молодежь придает динамику развитию страны, является залогом позитивных перемен в обществе. При этом собравшиеся согласились: важно, чтобы молодые люди были готовы к активному взаимодействию с органами власти.- Туризм – одна из перспективных отраслей развития Норильска. Более того, Федеральная стратегия развития туризма предусматривает нашу зону Таймыра в рамках развития Северного морского пути, - отметил Александр Пестряков.В числе тем, которые также обсудила молодёжь, - вопрос экологической безопасности в Арктической зоне. Оппоненты пришли к выводу, что для сохранения уникальной экосистемы Арктики не достаточно сильного государственного регулирования, это должно стать общей задачей государства, общества и бизнеса.Фото Владимира Макушкина