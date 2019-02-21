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21 февраля 2019, 17:32



Норильчане могут быть выдвинуты на региональную премию общественного признания имени Владимира Высоцкого «Босые души».

В 2016 году была учреждена ежегодная региональная премия общественного признания имени В. С. Высоцкого «Босые души». Первая церемония награждения лауреатов премии прошла в Красноярске в 2017 году на концерте ко дню рождения поэта. Премия присуждается жителям Красноярского края, чья профессиональная, творческая, жизненная позиция созвучна с темами творчества Владимира Высоцкого. В разные годы её получателями стали представительница благотворительного фонда, преподаватель КГПУ имени Астафьева, тренер по боксу, детский хирург, путешественник, врач-гинеколог, фермер, режиссёр самодеятельного театра. Кстати, в первый же год её присуждения одним из лауреатов стал норильчанин, Александр Удовенко, подполковник полиции. Были в числе лауреатов премии и несовершеннолетние получатели – год назад им стал ачинский школьник Семён Колпаков, учащийся школы № 12. Как пояснили организаторы премии, она присуждается решением экспертного совета, в состав которого приглашаются авторитетные представители власти и бизнес-сообщества, культуры и искусства, молодёжных и общественных объединений. Выдвижение кандидатур на соискание премии производится государственными, общественными и иными организациями и предусматривает предварительное обсуждение претендентов в социальных сетях. Материалы и документы соискателей премии оформляются в свободной форме и высылаются на электронный адрес оргкомитета: e-mail: bosdu@yandex.ru (с пометкой в теме «Премия «Босые души»); тел. 8-983-201-48-93. В этом году заявка соискателя на обладание премией «Босые души» должна поступить в оргкомитет не позднее 5 декабря 2019 года. А уже 10 декабря на заседании экспертного совета определяются несколько лауреатов и выносится решение о присуждении премии. 25 января 2020 года на концерте «Красноярск поёт Высоцкого» в Большом концертном зале Красноярской филармонии лауреатам, удостоенным премии, будет вручен памятный знак с выгравированными инициалами и местом жительства. Интересно, что лауреат премии получает право быть избранным в состав экспертного совета на будущий год, а вот права повторного выдвижения на соискание премии он лишается.

Просмотров:80 С 2005 года в столице нашего региона проходит проект «Красноярск поёт Высоцкого», организованный региональной общественной организацией «Творческое содружество «Босые души», которое занимается популяризацией творчества знаменитого барда. В течение 14 лет в Красноярске, в районах и городах края прошло более 200 концертов, на которых красноярские музыканты исполняли песни Высоцкого.В 2016 году была учреждена ежегодная региональная премия общественного признания имени В. С. Высоцкого «Босые души». Первая церемония награждения лауреатов премии прошла в Красноярске в 2017 году на концерте ко дню рождения поэта.Премия присуждается жителям Красноярского края, чья профессиональная, творческая, жизненная позиция созвучна с темами творчества Владимира Высоцкого. В разные годы её получателями стали представительница благотворительного фонда, преподаватель КГПУ имени Астафьева, тренер по боксу, детский хирург, путешественник, врач-гинеколог, фермер, режиссёр самодеятельного театра. Кстати, в первый же год её присуждения одним из лауреатов стал норильчанин, Александр Удовенко, подполковник полиции. Были в числе лауреатов премии и несовершеннолетние получатели – год назад им стал ачинский школьник Семён Колпаков, учащийся школы № 12.Как пояснили организаторы премии, она присуждается решением экспертного совета, в состав которого приглашаются авторитетные представители власти и бизнес-сообщества, культуры и искусства, молодёжных и общественных объединений.Выдвижение кандидатур на соискание премии производится государственными, общественными и иными организациями и предусматривает предварительное обсуждение претендентов в социальных сетях. Материалы и документы соискателей премии оформляются в свободной форме и высылаются на электронный адрес оргкомитета: e-mail: bosdu@yandex.ru (с пометкой в теме «Премия «Босые души»); тел. 8-983-201-48-93.В этом году заявка соискателя на обладание премией «Босые души» должна поступить в оргкомитет не позднее 5 декабря 2019 года. А уже 10 декабря на заседании экспертного совета определяются несколько лауреатов и выносится решение о присуждении премии. 25 января 2020 года на концерте «Красноярск поёт Высоцкого» в Большом концертном зале Красноярской филармонии лауреатам, удостоенным премии, будет вручен памятный знак с выгравированными инициалами и местом жительства. Интересно, что лауреат премии получает право быть избранным в состав экспертного совета на будущий год, а вот права повторного выдвижения на соискание премии он лишается.