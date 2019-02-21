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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:23 Юные инспекторы движения «Жезл» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд для водителей и пешеходов.
17:38 В Норильске разыграли Кубок северных городов Красноярского края по волейболу.
17:36 Трансполярная железнодорожная магистраль соединит Норильск с материком, исследование маршрута начнётся уже в марте этого года.
17:35 Состав МФК «Норильский никель» покинул вратарь Павел Шамарин.
17:32 Норильчане могут быть выдвинуты на региональную премию общественного признания имени Владимира Высоцкого «Босые души».
17:05 Представители власти и молодёжь Норильска обсудили тему комфортного города в Арктической зоне.
16:53 Накануне Дня защитника Отечества норильские школьники и студенты показали свою физическую форму и военную подготовку в военно-спортивных мероприятиях.
15:35 Лучшие педагоги Норильска 25 марта отправятся в Красноярск на региональный этап конкурса «Учитель года - 2019».
15:26 Жара накрыла Кайеркан: тематический праздник прошёл на Фонтанке Молодёжного центра.
13:50 Конкурс как способ привлечь новых сотрудников: «Норникель» получил ряд престижных премий за HR–проекты
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