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21 февраля 2019, 17:35



Состав МФК «Норильский никель» покинул вратарь Павел Шамарин.

«Заполярная команда благодарит Павла Шамарина за многолетнюю работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится на сайте МФК «Норильский никель». Добавим, что в конце прошлого сезона опытнейший вратарь «Норильского никеля» Алексей Попов завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб норильчан. Другой вратарь северян, не менее опытный Василий Белов, также долгое время защищающий цвета никельщиков, пропустил часть нынешнего сезона из-за травмы. По этой причине в клуб были приглашены два голкипера высокого уровня – Иван Поддубный и Дмитрий Бондарев, которые сейчас конкурируют друг с другом за место в основе. Фото mfcnornik.ru

Просмотров:88 Павел Шамарин начал свою карьеру в 2010 году в составе дубля норильчан. В 2015 году молодой голкипер был переведён в основной состав клуба, однако стать основным стражем ворот ему так и не удалось.«Заполярная команда благодарит Павла Шамарина за многолетнюю работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится на сайте МФК «Норильский никель».Добавим, что в конце прошлого сезона опытнейший вратарь «Норильского никеля» Алексей Попов завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб норильчан. Другой вратарь северян, не менее опытный Василий Белов, также долгое время защищающий цвета никельщиков, пропустил часть нынешнего сезона из-за травмы. По этой причине в клуб были приглашены два голкипера высокого уровня – Иван Поддубный и Дмитрий Бондарев, которые сейчас конкурируют друг с другом за место в основе.Фото mfcnornik.ru