Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 февраля 2019, 17:36



Трансполярная железнодорожная магистраль соединит Норильск с материком, исследование маршрута начнётся уже в марте этого года.

Ещё в августе 2015 года строительство Северного широтного хода стало основной темой совещания транспортной рабочей группы Государственной комиссии по развитию Арктики. Тогда обсуждался проект железнодорожной трассы в Ямало-Ненецком автономном округе по маршруту Обская — Салехард — Надым — Новый Уренгой — Коротчаево. Сегодня идет речь о том, чтобы продолжить Северный широтный ход Трансполярной магистралью, которая обеспечит возможность наземных подходов к портам Дудинка и Игарка на трассе Северного морского пути и создаст железнодорожное сообщение с Норильском, сообщает ИА REGNUM. Новое транспортное плечо соединит северо-восток Ямала и Норильск. Для того чтобы создать проект железнодорожной ветки, маршрут проинспектируют специалисты Русского географического общества, Российского центра освоения Арктики, Российского университета транспорта, военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ, экспедиционного центра Министерства обороны и Сибирского экспедиционного центра. Первый этап экспедиции «Трансполярная магистраль» — это осмотр и оценка маршрута, он намечен на март 2019 года. На сентябрь запланировано проведение полевых работ. В ходе экспедиции специалисты нанесут на электронную карту характерные точки, барьерные места и места возможных переходов через естественные препятствия. Также они оценят изменения ландшафта и параметры грунтов по маршруту трассы, проведут предварительные топографические исследования двух железнодорожных коридоров — южного и северного по направлению Коротчаево — Игарка — Норильск. Проект реализуется совместно силами правительства России, ЯНАО, ПАО «Газпром» и ОАО «РЖД». Управляющая компания «Северный широтный ход» берёт кредит на реализацию проекта размером в 97,2 млрд рублей. Его готов предоставить синдикат из пяти банков — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Евразийский банк развития. Таким образом банки планируют снизить риски по кредитам.

Просмотров:122 До запуска первого поезда в Норильск времени пройдёт немало: строительство железнодорожной трассы на севере Таймыра в рамках проекта «Северный широтный ход» запланировано после 2030 года.Ещё в августе 2015 года строительство Северного широтного хода стало основной темой совещания транспортной рабочей группы Государственной комиссии по развитию Арктики. Тогда обсуждался проект железнодорожной трассы в Ямало-Ненецком автономном округе по маршруту Обская — Салехард — Надым — Новый Уренгой — Коротчаево. Сегодня идет речь о том, чтобы продолжить Северный широтный ход Трансполярной магистралью, которая обеспечит возможность наземных подходов к портам Дудинка и Игарка на трассе Северного морского пути и создаст железнодорожное сообщение с Норильском, сообщает ИА REGNUM.Новое транспортное плечо соединит северо-восток Ямала и Норильск. Для того чтобы создать проект железнодорожной ветки, маршрут проинспектируют специалисты Русского географического общества, Российского центра освоения Арктики, Российского университета транспорта, военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ, экспедиционного центра Министерства обороны и Сибирского экспедиционного центра.Первый этап экспедиции «Трансполярная магистраль» — это осмотр и оценка маршрута, он намечен на март 2019 года. На сентябрь запланировано проведение полевых работ.В ходе экспедиции специалисты нанесут на электронную карту характерные точки, барьерные места и места возможных переходов через естественные препятствия. Также они оценят изменения ландшафта и параметры грунтов по маршруту трассы, проведут предварительные топографические исследования двух железнодорожных коридоров — южного и северного по направлению Коротчаево — Игарка — Норильск.Проект реализуется совместно силами правительства России, ЯНАО, ПАО «Газпром» и ОАО «РЖД». Управляющая компания «Северный широтный ход» берёт кредит на реализацию проекта размером в 97,2 млрд рублей. Его готов предоставить синдикат из пяти банков — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Евразийский банк развития. Таким образом банки планируют снизить риски по кредитам.