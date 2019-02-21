Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 февраля 2019, 17:38



В Норильске разыграли Кубок северных городов Красноярского края по волейболу.

По итогам соревнований победу праздновала команда «Талнах» под руководством тренера Людмилы Капиной. Вторыми стали волейболистки «Норильск-2» (тренер Дилара Никонова), третьими – «Норильск-1» (тренер Татьяна Костникова). Фото участников соревнований

Просмотров:96 В турнире приняли участие женские команды Большого Норильска и Дудинки – всего шесть дружин, представляющих спортивную школу № 1, Норильский техникум промышленных технологий и сервиса, а также Таймырский колледж (Дудинка). Сильнейших выявляли в течение десяти дней.По итогам соревнований победу праздновала команда «Талнах» под руководством тренера Людмилы Капиной. Вторыми стали волейболистки «Норильск-2» (тренер Дилара Никонова), третьими – «Норильск-1» (тренер Татьяна Костникова).Фото участников соревнований