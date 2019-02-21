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21 февраля 2019, 18:23



Юные инспекторы движения «Жезл» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд для водителей и пешеходов.

Активисты за безопасность дорожного движения школы № 14 вышли к пешеходному переходу в районе Городского центра культуры и провели акцию «Безопасность детей». Чтобы профилактическое мероприятие надолго запомнилось горожанам, школьники подготовили листовки для водителей и пешеходов, нарисовали плакаты, призывающие автомобилистов снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, соблюдать ПДД и пропускать пешеходов. Отряд ИЮД «Жезл» разделился на две группы, одна из которых раздавала листовки водителям, а вторая работала с пешеходами. Учитывая непростую ситуацию на дорогах и улицах Большого Норильска, было не лишним напомнить участникам дорожного движения о повышенной бдительности на проезжей части, о соблюдении правил и требований безопасности при передвижении через пешеходный переход. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:81 В рамках декады дорожной безопасности детей прошли различные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием детей.Активисты за безопасность дорожного движения школы № 14 вышли к пешеходному переходу в районе Городского центра культуры и провели акцию «Безопасность детей». Чтобы профилактическое мероприятие надолго запомнилось горожанам, школьники подготовили листовки для водителей и пешеходов, нарисовали плакаты, призывающие автомобилистов снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, соблюдать ПДД и пропускать пешеходов. Отряд ИЮД «Жезл» разделился на две группы, одна из которых раздавала листовки водителям, а вторая работала с пешеходами.Учитывая непростую ситуацию на дорогах и улицах Большого Норильска, было не лишним напомнить участникам дорожного движения о повышенной бдительности на проезжей части, о соблюдении правил и требований безопасности при передвижении через пешеходный переход.Фото Владимира Макушкина