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22 февраля 2019, 09:56



В канун Дня защитника Отечества в 3-й школе открыли «Парту Героя» в честь погибшего в Афганистане Олега Курмышева.

Среди почётных гостей, которые пришли на торжественную линейку, был и выпускник школы Игорь Бозин, прошедший Афганистан. Он вспомнил о том, как в детстве пересекался с Олегом Курмышевым, об их встрече на пересылочном пункте перед отправкой в горячую точку. К школьникам и их наставникам со словами благодарности за умение верно хранить память обратились начальник военного гарнизона Сергей Кохно и председатель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин, который недавно вернулся из Москвы, где побывал на всероссийской встрече участников общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевого братство», посвящённой 30-летию вывода советских войн из Афганистана. Уже девятый год Николай Епифанов, который тоже учился в школе № 3, организовывает городской турнир по карате памяти Олега Курмышева. Среди музейных снимков Олега со школьными товарищами есть и его фото. Со словами «Он здесь остался навсегда молодым, а я вот состарился...» он подарил в школьный музей памятную медаль турнира с портретом героя и свой берет, который был с ним во время службы на Кавказе. Почётное право первыми сесть за «Парту Героя» получили племянник героя Александр Курмышев, который работает в управлении образования города, и одна из лучших учениц школы - одиннадцатиклассница Яна Галушкина. Светлана Митрохович, замдиректора по научно-методической работе станции детско-юношеского туризма и экскурсий, которая курирует деятельность школ по сохранению исторической памяти, рассказала, что в Норильске участниками Всероссийской акции «Парта Героя» стала уже 21 школа. Она поделилась, что интерес к героической истории у норильских ребят растёт. В ближайшее время «Парту Героя» откроют в 28-й школе, гимназии № 11, а в апреле - в школах № 8 и 20. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:151 В этой школе свято чтут память своего героического выпускника, который погиб в 1982 году во время выполнения боевого задания. Через десять лет на здании школы установили мемориальную доску, а в 2015 году организовали небольшой музей, в котором многое можно узнать о жизни героя. После школы Олег работал слесарем в тресте «Строймеханизация». В Афганистане он служил разведчиком в военных частях в Кабуле и Баграме. Неоднократно Олег участвовал в боевых операциях, удостоен двух орденов Красной Звезды, одним из них - посмертно. Похоронен в Воронежской области.Среди почётных гостей, которые пришли на торжественную линейку, был и выпускник школы Игорь Бозин, прошедший Афганистан. Он вспомнил о том, как в детстве пересекался с Олегом Курмышевым, об их встрече на пересылочном пункте перед отправкой в горячую точку. К школьникам и их наставникам со словами благодарности за умение верно хранить память обратились начальник военного гарнизона Сергей Кохно и председатель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин, который недавно вернулся из Москвы, где побывал на всероссийской встрече участников общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевого братство», посвящённой 30-летию вывода советских войн из Афганистана.Уже девятый год Николай Епифанов, который тоже учился в школе № 3, организовывает городской турнир по карате памяти Олега Курмышева. Среди музейных снимков Олега со школьными товарищами есть и его фото. Со словами «Он здесь остался навсегда молодым, а я вот состарился...» он подарил в школьный музей памятную медаль турнира с портретом героя и свой берет, который был с ним во время службы на Кавказе.Почётное право первыми сесть за «Парту Героя» получили племянник героя Александр Курмышев, который работает в управлении образования города, и одна из лучших учениц школы - одиннадцатиклассница Яна Галушкина.Светлана Митрохович, замдиректора по научно-методической работе станции детско-юношеского туризма и экскурсий, которая курирует деятельность школ по сохранению исторической памяти, рассказала, что в Норильске участниками Всероссийской акции «Парта Героя» стала уже 21 школа. Она поделилась, что интерес к героической истории у норильских ребят растёт.В ближайшее время «Парту Героя» откроют в 28-й школе, гимназии № 11, а в апреле - в школах № 8 и 20.Фото Владимира Макушкина