Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 февраля 2019, 12:16



Сегодня в Хатанге пройдёт открытие Международного года языков коренных народов.

В центральной и детской библиотеках села будут работать площадки «Родной язык» и «Барган», где жители и гости Хатанги смогут посетить занятие по начальным навыкам общения на долганском и нганасанском языках, научиться играть на баргане. А параллельно в Дудинке в Таймырском краеведческом музее начала работу литературная гостиная «Слушаем сказки А. С. Пушкина на родном языке». Здесь школьникам рассказывают, как на языках народов Севера звучит «Сказка о рыбаке и рыбке», ребята смогут стать участниками импровизированной постановки «Сказки о царе Салтане». Занятия можно будет посещать с февраля по ноябрь 2019 года. Сегодня в Таймырском доме народного творчества прошла культурно-просветительская акция, посвящённая ненецкому словарю, а в Таймырской Ойкумене состоялся день открытых дверей. Напомним, в рамках Международного года родных языков в Дудинке пройдут различные конкурсы: «Образцовый посёлок», «Родное слово», конкурс журналистов на соискание премии Любови Ненянг, социальных проектов «Диалог» и фестиваль – конкурс «Возрождение родного языка через всех и каждого». В 2019 году также запланированы международная конференция «Профи-2019», II Молодежный форум коренных малочисленных народов «Молодежь Таймыра – 2019» и проект «Родной язык ради детей». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:102 В рамках праздника в сельском Доме культуры будут работать тематические площадки «hэгэрим» и «Северное многоборье – наш выбор», организуют фотозону, молодёжную игру «Где логика?», национальные игры для школьников, мастер-классы и выставка декоративно-прикладного искусства.В центральной и детской библиотеках села будут работать площадки «Родной язык» и «Барган», где жители и гости Хатанги смогут посетить занятие по начальным навыкам общения на долганском и нганасанском языках, научиться играть на баргане.А параллельно в Дудинке в Таймырском краеведческом музее начала работу литературная гостиная «Слушаем сказки А. С. Пушкина на родном языке». Здесь школьникам рассказывают, как на языках народов Севера звучит «Сказка о рыбаке и рыбке», ребята смогут стать участниками импровизированной постановки «Сказки о царе Салтане». Занятия можно будет посещать с февраля по ноябрь 2019 года.Сегодня в Таймырском доме народного творчества прошла культурно-просветительская акция, посвящённая ненецкому словарю, а в Таймырской Ойкумене состоялся день открытых дверей.Напомним, в рамках Международного года родных языков в Дудинке пройдут различные конкурсы: «Образцовый посёлок», «Родное слово», конкурс журналистов на соискание премии Любови Ненянг, социальных проектов «Диалог» и фестиваль – конкурс «Возрождение родного языка через всех и каждого».В 2019 году также запланированы международная конференция «Профи-2019», II Молодежный форум коренных малочисленных народов «Молодежь Таймыра – 2019» и проект «Родной язык ради детей».Фото Владимира Макушкина