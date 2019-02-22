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22 февраля 2019, 14:45



Клуб исследователей Таймыра презентовал брошюру «Голубыми дорогами Таймыра», которая стала результатом одноимённого проекта.

Работы на Рыбной Клубом исследователей Норильска ведутся с 2016 года, когда по приглашению КИТа там работала археологическая экспедиция и в ходе раскопок учёные обнаружили предметы ХVIII века. С тех пор станок Часовня был внесён в реестр выявленных объектов археологического наследия российского Министерства культуры. В этом году исследования продолжились с активным сотрудничеством норильских геофизиков из Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского. Они провели съёмку местности при помощи аппарата георадиолокации, а также съёмку с воздуха. Благодаря этому удалось составить план-схему Часовни, а также предположить местонахождение здания часовни, в честь которой был назван станок. Руководители КИТа Лариса и Станислав Стрючковы уверены, что в этом году исследования на реке Рыбной будут продолжены, а пока в брошюре «Голубыми дорогами Таймыра», авторами которой стали Лариса Стрючкова и журналист «Заполярной правды» Светлана Гунина, рассказывается о тех фактах из самой ранней истории Норильска, что уже удалось выяснить.

Просмотров:57 Проект «Голубыми дорогами Таймыра» краеведы проводили в рамках грантовой программы «Норникеля» «Мир новых возможностей», совместно с учёными исследуя станок Часовня на реке Рыбной. Исследования показали, что станок располагался на этом месте уже в ХVIII веке. Краеведы считают, что тогда он назывался Норильским, и именно там останавливался на ночёвку Харитон Лаптев, соответственно Часовню можно считать пра-Норильском.Работы на Рыбной Клубом исследователей Норильска ведутся с 2016 года, когда по приглашению КИТа там работала археологическая экспедиция и в ходе раскопок учёные обнаружили предметы ХVIII века. С тех пор станок Часовня был внесён в реестр выявленных объектов археологического наследия российского Министерства культуры.В этом году исследования продолжились с активным сотрудничеством норильских геофизиков из Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского. Они провели съёмку местности при помощи аппарата георадиолокации, а также съёмку с воздуха. Благодаря этому удалось составить план-схему Часовни, а также предположить местонахождение здания часовни, в честь которой был назван станок.Руководители КИТа Лариса и Станислав Стрючковы уверены, что в этом году исследования на реке Рыбной будут продолжены, а пока в брошюре «Голубыми дорогами Таймыра», авторами которой стали Лариса Стрючкова и журналист «Заполярной правды» Светлана Гунина, рассказывается о тех фактах из самой ранней истории Норильска, что уже удалось выяснить.