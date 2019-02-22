Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 февраля 2019, 14:46



«Забавная полянка» в своё 15-летие переезжает из «Заполярной правды» в «зпПЛЮС».

В каждом детском садике очень тепло и с воодушевлением восприняли эту новость, заведующие и воспитатели уже начали присылать в редакцию рассказы о весёлых буднях дошколят. В своё время детскую страницу в газете создала журналист Ирина Недилько. Первый выпуск увидел свет 13 февраля 2004 года. В новой рубрике маленьким читателям предлагали проверить быстроту мышления, выполнить задания на логику, а также познакомиться с крылатыми словами и выражениями. А главного персонажа рубрики — девочку Заполярочку и её верного пса Алдана — нарисовала дизайнер нашей газеты Ирина Беданова. Много любви в оформление странички для детей и их родителей вложили дизайнеры Евгений Кисилев, Людмила Карманова, Анна Погодина и Анна Колесникова. Наряд Заполярочки всегда выбирали по времени года. В течение 15 лет разные журналисты «Заполярки» - Ирина Даниленко, Ксения Пирогова, Марина Андриюк, Татьяна Черкащенко - собирали и редактировали многочисленные послания из детских садов, устраивали самые разные конкурсы и рассказывали жителям города об интересной жизни маленьких норильчан. В прошлом году «Забавная полянка» взяла перерыв, но норильчане скучали по этой рубрике, в редакцию очень часто поступали звонки с вопросами: когда ждать новые приключения девочки Заполярочки? Отвечаем: 22 февраля! В седьмом номере газеты «зпПЛЮС» размещены заметки, которые прислали в редакцию: в садике «Родничок» провели фестиваль детской песни, а воспитанники «Солнышка» отпраздновали национальный долганский праздник. Новых писем, рассказов, рисунков и фотографий ждут на электронный адрес: po_lubimaya@gazetazp.ru. Самые лучшие и интересные будут опубликованы в номере «зпПЛЮС», который выйдет 8 марта.

Просмотров:72 Детская рубрика «Забавная полянка» в течение 15 лет выходила раз в две недели на страницах газеты «Заполярная правда» на восьмой полосе. Но было очевидно, что основным героям странички – маленьким детсадовцам и норильчатам начальной школы - этот формат тесен. Поэтому решено было перевести «Полянку» на страницы рекламного издания «зпПЛЮС»: тираж газеты значительно больше, 60 000 экземпляров, она попадает в каждую квартиру города, поэтому аудитория у рубрики расширится.В каждом детском садике очень тепло и с воодушевлением восприняли эту новость, заведующие и воспитатели уже начали присылать в редакцию рассказы о весёлых буднях дошколят.В своё время детскую страницу в газете создала журналист Ирина Недилько. Первый выпуск увидел свет 13 февраля 2004 года. В новой рубрике маленьким читателям предлагали проверить быстроту мышления, выполнить задания на логику, а также познакомиться с крылатыми словами и выражениями.А главного персонажа рубрики — девочку Заполярочку и её верного пса Алдана — нарисовала дизайнер нашей газеты Ирина Беданова.Много любви в оформление странички для детей и их родителей вложили дизайнеры Евгений Кисилев, Людмила Карманова, Анна Погодина и Анна Колесникова. Наряд Заполярочки всегда выбирали по времени года. В течение 15 лет разные журналисты «Заполярки» - Ирина Даниленко, Ксения Пирогова, Марина Андриюк, Татьяна Черкащенко - собирали и редактировали многочисленные послания из детских садов, устраивали самые разные конкурсы и рассказывали жителям города об интересной жизни маленьких норильчан.В прошлом году «Забавная полянка» взяла перерыв, но норильчане скучали по этой рубрике, в редакцию очень часто поступали звонки с вопросами: когда ждать новые приключения девочки Заполярочки? Отвечаем: 22 февраля!В седьмом номере газеты «зпПЛЮС» размещены заметки, которые прислали в редакцию: в садике «Родничок» провели фестиваль детской песни, а воспитанники «Солнышка» отпраздновали национальный долганский праздник.Новых писем, рассказов, рисунков и фотографий ждут на электронный адрес: po_lubimaya@gazetazp.ru. Самые лучшие и интересные будут опубликованы в номере «зпПЛЮС», который выйдет 8 марта.