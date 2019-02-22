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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
14:49 Состав МФК «Норильский никель» пополнил Темирлан Алибеков.
14:46 «Забавная полянка» в своё 15-летие переезжает из «Заполярной правды» в «зпПЛЮС».
14:45 Клуб исследователей Таймыра презентовал брошюру «Голубыми дорогами Таймыра», которая стала результатом одноимённого проекта.
12:16 Сегодня в Хатанге пройдёт открытие Международного года языков коренных народов.
09:56 В канун Дня защитника Отечества в 3-й школе открыли «Парту Героя» в честь погибшего в Афганистане Олега Курмышева.
18:23 Юные инспекторы движения «Жезл» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд для водителей и пешеходов.
17:38 В Норильске разыграли Кубок северных городов Красноярского края по волейболу.
17:36 Трансполярная железнодорожная магистраль соединит Норильск с материком, исследование маршрута начнётся уже в марте этого года.
17:35 Состав МФК «Норильский никель» покинул вратарь Павел Шамарин.
17:32 Норильчане могут быть выдвинуты на региональную премию общественного признания имени Владимира Высоцкого «Босые души».
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