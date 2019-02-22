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22 февраля 2019, 14:49



Состав МФК «Норильский никель» пополнил Темирлан Алибеков.

22-летний универсал выбрал для себя 32-й игровой номер. Добавим, что ближайшие матчи «Норильского никеля» пройдут 9-10 марта в Норильске против одного из лидеров чемпионата – «Тюмени». Сейчас у норильчан 44 очка и пятое место в турнирной таблице. mfcnornik.ru

Просмотров:66 Он является воспитанником заполярного мини-футбола, ранее выступал за дубль норильчан, откуда в 2017 году перешёл в санкт-петербургский «Политех», который в то время играл в Суперлиге. Нынешний сезон Алибеков начал в составе дебютанта лиги – МФК БЛиК из Нефтеюганска, провел 22 матча и забил 11 мячей.22-летний универсал выбрал для себя 32-й игровой номер.Добавим, что ближайшие матчи «Норильского никеля» пройдут 9-10 марта в Норильске против одного из лидеров чемпионата – «Тюмени». Сейчас у норильчан 44 очка и пятое место в турнирной таблице.mfcnornik.ru