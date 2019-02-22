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22 февраля 2019, 16:16



В Норильске стартовал второй этап разработки эскизного проекта здания Арктического музея современного искусства – «АММА».

Концепцию того, как он должен выглядеть, начали обсуждать ещё осенью прошлого года - для этого создали рабочую группу, в которую вошли местные и приглашённые специалисты в области архитектуры, современного искусства, музеологии и социологии. К слову, первая причина создания нового музея на территории - безопасность предметов искусства (художественная галерея в этом смысле ставит под угрозу их сохранность из-за своих технических характеристик), вторая в том, что Норильск - особый город, который может позволить себе необычное, качественное и комфортное пространство для выставок, презентаций. В АММА же будут разные зоны для музейных услуг, детские и молодежные площадки, кафе и т. д. На данном этапе к работе подключились известные архитектурные бюро России, их представители приехали в Норильск на очную сессию, она пройдёт с 20 по 24 февраля 2019 г., а также специалисты УКРИС, которые разработают проектно-сметную документацию. По словам директора музея Натальи Федяниной, за эти дни эксперты поближе познакомятся с городом и реконструируемым объектом, их ждёт коллективное творчество и детальные обсуждения возможных решений с участием норильских музейщиков и архитекторов. Работа пройдёт в экспериментальном формате, который условно назвали «арх-резиденцией». Новация в том, что работа будет вестись по принципу профессиональной артели. Для реализации нового музея уже к понедельнику они предложат лучшее решение, выработанное и определённое участниками группы. «Эксперты группы - это не только практикующие архитекторы, но и преподаватели независимой московской архитектурной школы МАРШ, школы дизайна РАНХиГС, одной из самых молодых и активно развивающихся структурных подразделений академии. Мы хотели, чтобы над проектом работали архитекторы разных поколений», - рассказал на первой встрече второго этапа разработки эскиза Илья Мукосей, руководитель рабочей группы по проектированию АММА, партнёр Музея Норильска. Основой для работы над архитектурным эскизом стала пространственно-деятельностная стратегия Арктического музея современного искусства, сформированная в октябре 2018 года. Эскизный проект будущего здания музея будет представлен уже к июню 2019 года. Фото Юлии Римской

Просмотров:257 Новый объект реализуется Музеем Норильска совместно с АНО «Агентство развития Норильска» при поддержке администрации города и компании «Норникель». Он появится в составе музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска» по адресу: ул. Комсомольская, 37, на месте бывшего Дома торговли.Концепцию того, как он должен выглядеть, начали обсуждать ещё осенью прошлого года - для этого создали рабочую группу, в которую вошли местные и приглашённые специалисты в области архитектуры, современного искусства, музеологии и социологии.К слову, первая причина создания нового музея на территории - безопасность предметов искусства (художественная галерея в этом смысле ставит под угрозу их сохранность из-за своих технических характеристик), вторая в том, что Норильск - особый город, который может позволить себе необычное, качественное и комфортное пространство для выставок, презентаций. В АММА же будут разные зоны для музейных услуг, детские и молодежные площадки, кафе и т. д.На данном этапе к работе подключились известные архитектурные бюро России, их представители приехали в Норильск на очную сессию, она пройдёт с 20 по 24 февраля 2019 г., а также специалисты УКРИС, которые разработают проектно-сметную документацию. По словам директора музея Натальи Федяниной, за эти дни эксперты поближе познакомятся с городом и реконструируемым объектом, их ждёт коллективное творчество и детальные обсуждения возможных решений с участием норильских музейщиков и архитекторов. Работа пройдёт в экспериментальном формате, который условно назвали «арх-резиденцией». Новация в том, что работа будет вестись по принципу профессиональной артели. Для реализации нового музея уже к понедельнику они предложат лучшее решение, выработанное и определённое участниками группы.«Эксперты группы - это не только практикующие архитекторы, но и преподаватели независимой московской архитектурной школы МАРШ, школы дизайна РАНХиГС, одной из самых молодых и активно развивающихся структурных подразделений академии. Мы хотели, чтобы над проектом работали архитекторы разных поколений», - рассказал на первой встрече второго этапа разработки эскиза Илья Мукосей, руководитель рабочей группы по проектированию АММА, партнёр Музея Норильска.Основой для работы над архитектурным эскизом стала пространственно-деятельностная стратегия Арктического музея современного искусства, сформированная в октябре 2018 года. Эскизный проект будущего здания музея будет представлен уже к июню 2019 года.Фото Юлии Римской