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25 февраля 2019, 10:19



Фестиваль подлёдной рыбалки пройдёт в Дудинке в конце апреля.

"Сейчас активно ведётся работа по продвижению туристических возможностей Норильска и Таймыра, поэтому мы должны сделать этот праздник максимально ярким и интересным, для того чтобы привлечь внимание туристов. Возможно, в будущем фестиваль станет международным. Мы понимаем, что это очень непростое мероприятие, и поэтому рассчитываем на ваш опыт", – сказала Светлана Рубашкина. На совещании обсудили возможные места проведения подлёдной рыбалки, концепцию фестиваля, культурно-массовые мероприятия, вопросы безопасности на льду и транспортной доступности. Площадка фестиваля будет поделена на развлекательные зоны для детей и взрослых. Предполагается, что место проведения фестиваля будет поделено на несколько зон, где каждый участник праздника – и взрослый, и ребёнок сможет найти себе занятие по душе. Так, планируется организовать зону рыбалки, фан-зону, этническую площадку, зону для приготовления шашлыка и свежепойманной корюшки. Рассматривается возможность сооружения снежных горок, организация соревнований по катанию на тюбингах и санках, показательные выступления кайтингистов и многое другое. Проведение фестиваля планируется на 27 апреля 2019 года.

Просмотров:187 На Таймыре хотят возродить фестиваль подлёдной ловли корюшки. Пресс-служба Таймырского муниципального района сообщает, что вопросы организации мероприятия обсудили на совещании при временно исполняющей полномочия главы Таймыра Галине Гавриловой. В нём приняла участие директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина, по чьей инициативе и была организована рабочая встреча."Сейчас активно ведётся работа по продвижению туристических возможностей Норильска и Таймыра, поэтому мы должны сделать этот праздник максимально ярким и интересным, для того чтобы привлечь внимание туристов. Возможно, в будущем фестиваль станет международным. Мы понимаем, что это очень непростое мероприятие, и поэтому рассчитываем на ваш опыт", – сказала Светлана Рубашкина.На совещании обсудили возможные места проведения подлёдной рыбалки, концепцию фестиваля, культурно-массовые мероприятия, вопросы безопасности на льду и транспортной доступности. Площадка фестиваля будет поделена на развлекательные зоны для детей и взрослых.Предполагается, что место проведения фестиваля будет поделено на несколько зон, где каждый участник праздника – и взрослый, и ребёнок сможет найти себе занятие по душе. Так, планируется организовать зону рыбалки, фан-зону, этническую площадку, зону для приготовления шашлыка и свежепойманной корюшки. Рассматривается возможность сооружения снежных горок, организация соревнований по катанию на тюбингах и санках, показательные выступления кайтингистов и многое другое.Проведение фестиваля планируется на 27 апреля 2019 года.