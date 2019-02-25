Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 февраля 2019, 13:17



Более сотни новых жителей приняла Деревня Универсиады.

Для гостей Деревни все сервисы уже работают в полную силу. Чтобы обеспечить гостей достоверной информацией, в международной зоне Деревни размещены Главный информационный и Спортивный информационный центры. В Главном информационном центре аккумулируется вся необходимая информация об изменениях в расписании шаттлов, поиске утерянного багажа, программах экскурсий и культурных мероприятий, заказе горячего питания на спортивные объекты и так далее. Здесь же располагается бюро находок и стойка страховой компании. В Спортивном информационном центре расположены стойки с данными по всем одиннадцати видам спорта XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Все желающие могут узнать любую информацию о спортивной программе Студенческих игр, по необходимости – забронировать тренировочное время. Во время проведения соревнований сюда будет стекаться самая оперативная информация о выступлении спортсменов, их результатах. Отметим, 24 февраля мероприятие «Open air в валенках» открыло культурную программу Деревни Универсиады. С этого дня для жителей Деревни будут проходить развлекательные вечерние мероприятия. А также выступления национальных коллективов в этнозоне «Брусника», которые позволят иностранцам лучше узнать культуру народов России и почувствовать атмосферу гостеприимства. Фото с официального сайта Универсиады-2019

Просмотров:138 24 февраля Деревня зимней Универсиады-2019 открыла двери для новоприбывших членов делегаций из Канады, США, Кореи, Китая, Австралии и Казахстана. Самой многочисленной стала делегация Казахстана, насчитывающая 95 человек.Для гостей Деревни все сервисы уже работают в полную силу. Чтобы обеспечить гостей достоверной информацией, в международной зоне Деревни размещены Главный информационный и Спортивный информационный центры.В Главном информационном центре аккумулируется вся необходимая информация об изменениях в расписании шаттлов, поиске утерянного багажа, программах экскурсий и культурных мероприятий, заказе горячего питания на спортивные объекты и так далее. Здесь же располагается бюро находок и стойка страховой компании.В Спортивном информационном центре расположены стойки с данными по всем одиннадцати видам спорта XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Все желающие могут узнать любую информацию о спортивной программе Студенческих игр, по необходимости – забронировать тренировочное время. Во время проведения соревнований сюда будет стекаться самая оперативная информация о выступлении спортсменов, их результатах.Отметим, 24 февраля мероприятие «Open air в валенках» открыло культурную программу Деревни Универсиады. С этого дня для жителей Деревни будут проходить развлекательные вечерние мероприятия. А также выступления национальных коллективов в этнозоне «Брусника», которые позволят иностранцам лучше узнать культуру народов России и почувствовать атмосферу гостеприимства.Фото с официального сайта Универсиады-2019